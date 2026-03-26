La gobernadora estatal Delfina Gómez Álvarez instruyó la puesta en marcha de una Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación. A través de la Mesa de Paz, se coordinan esfuerzos para supervisar el funcionamiento de los denominados “anexos”, asegurando que cumplan con las normativas de salud y protección civil.

Esta iniciativa conjunta involucra a los tres niveles de gobierno y dependencias clave como la Coprisem, la Comisión de Búsqueda de Personas y el DIF estatal, bajo un enfoque que prioriza los derechos humanos y la prevención de delitos dentro de estas instituciones.

Gobierno del Edomex inspecciona anexos y asegura 53 inmuebles irregulares

Como parte de una jornada intensiva de vigilancia realizada entre el 13 y el 20 de marzo, las autoridades intervinieron un total de 94 centros con reportes de funcionamiento anómalo. Tras las inspecciones, se determinó el aseguramiento de 53 inmuebles que no cumplían con los requisitos legales y sanitarios.

La operatividad se concentró en dos de los municipios con mayor presencia de estos centros: en Ecatepec se clausuraron 29 espacios, mientras que en Naucalpan se aseguraron 24 establecimientos.

Edoméx asegura 53 anexos irregulares en Ecatepec y Naucalpan. (Cortesía)

Derivado de estos operativos, se brindó atención y seguimiento a mil 599 personas que se encontraban internadas en los sitios clausurados. La administración estatal informó que, tras evaluar cada caso, se logró reintegrar exitosamente a mil 518 personas con sus núcleos familiares, garantizando su retorno a un entorno seguro.

Asimismo, 80 pacientes fueron trasladados a centros de atención debidamente certificados para continuar con sus tratamientos especializados, y una persona ejerció su derecho al externamiento voluntario. Con estas acciones, el gobierno estatal no solo ordena el sector de la rehabilitación, sino que fortalece la red de apoyo para quienes enfrentan problemas de consumo de sustancias en la entidad.