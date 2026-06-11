María del Rosario Castro Escorcia es una economista mexicana especializada en movilidad y transporte público. Actualmente se desempeña como directora general de Metrobús de la Ciudad de México, cargo en el que fue ratificada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

¿Quién es María del Rosario Castro Escorcia?

María del Rosario Castro Escorcia es una economista con amplia experiencia en la administración pública y en la gestión de sistemas de transporte masivo. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos relacionados con la planeación financiera, la movilidad urbana y la operación de organismos públicos vinculados al transporte.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y Metrobús, donde ha impulsado proyectos de modernización, eficiencia operativa y transición hacia tecnologías más limpias.

¿Qué edad tiene María del Rosario Castro Escorcia?

No existe información pública disponible sobre la fecha de nacimiento o edad de María del Rosario Castro Escorcia.

¿María del Rosario Castro Escorcia tiene pareja?

María del Rosario Castro Escorcia mantiene su vida sentimental en privado, por lo que se desconoce si mantiene una relación o está casada.

¿Qué signo zodiacal es María del Rosario Castro Escorcia?

Debido a que su fecha de nacimiento no es pública, no es posible determinar con certeza cuál es su signo zodiacal.

¿María del Rosario Castro Escorcia tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió María del Rosario Castro Escorcia?

María del Rosario Castro Escorcia cuenta con formación académica en economía y políticas públicas relacionadas con la gestión financiera.

Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Economía por El Colegio de México (Colmex).

¿En qué ha trabajado María del Rosario Castro Escorcia?

María del Rosario Castro Escorcia es conocida por su trayectoria en la administración del transporte público de la Ciudad de México. Su experiencia profesional se ha concentrado en áreas de planeación financiera, movilidad y gestión de organismos públicos relacionados con el transporte masivo.