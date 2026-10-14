Metrobús dio a conocer que tendrá una primera ruta conducida sólo por mujeres, la conocida como Quetzalcóatl, que avanza desde Amajac hasta las terminales del AICM.

Tal como destacó mediante comunicado, la ruta fue ampliada el 30 de enero de este 2026, que opera con 19 unidades eléctricas, con la cromática distintiva de una serpiente emplumada.

Este cambio en la ruta Quetzalcóatl del Metrobús corresponde a su compromiso por la Estrategia de Perspectiva de Género del Sistema de Movilidad.

Metrobús anuncia su primera ruta conducida sólo por mujeres; será la ampliación al AICM

Mediante un comunicado, el sistema de transporte Metrobús dio a conocer que en pro de la equidad, la ruta Quetzalcoatl será conducida solamente por mujeres, lo que la convierte en la primera en el ramo.

De acuerdo con el Metrobús de CDMX, la integración de las mujeres implicó la coordinación con la concesionaria para que sean 48 las operadoras que conduzcan la ruta Quetzalcóatl.

Metrobús de la CDMX. (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Para el Metrobús, representa un aumento de 2.1% a su plantilla femenina en total, ya que pasó de 1.6 al 3.7%, de 33 trabajadoras a 80, en un plazo de ocho meses.

Asimismo, Metrobús anunció que se trabaja en profesionalización de las operadoras, por lo que al menos 57 de ellas cuentan con un certificado que las acredita como conductoras.

Por lo que las operadoras recibieron la acreditación de Conductoras de autobuses de tránsito rápido en corredores de Metrobús para la mejora del sistema.

Esto mediante la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en concordancia con el proyecto de seguridad vial.