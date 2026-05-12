La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) activó alerta amarilla por lluvias y granizo en todas las alcaldías.

De acuerdo con el informe, este martes 12 de mayo se esperan lluvias durante la tarde y noche en las 16 alcaldías de la capital del país.

CDMX alerta lluvias y granizo durante la tarde y noche del 12 de mayo

Las 16 alcaldías de la CDMX presentarán lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche del martes 12 de mayo.

De acuerdo con el la SGIRPC, se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de fuertes lluvias y granizo.

El pronóstico destaca que se presentarán lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 14:00 y las 23:00 horas de este martes.

Por ello recomendó a la población llevar un paraguas o impermeable y recordó que podría presentarse:

encharcamientos y corrientes de agua sobre las calles y avenidas

caída de ramas, árboles y lonas

Para evitar encharcamientos, el gobierno de la CDMX recomendó:

retirar la basura de las coladeras

cerrar puertas y ventanas

no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Asimismo, llamó a la ciudadanía a conducir con precaución ante la posibilidad de encontrar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por las lluvias.