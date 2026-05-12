La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) activó alerta amarilla por lluvias y granizo en todas las alcaldías.
De acuerdo con el informe, este martes 12 de mayo se esperan lluvias durante la tarde y noche en las 16 alcaldías de la capital del país.
CDMX alerta lluvias y granizo durante la tarde y noche del 12 de mayo
Las 16 alcaldías de la CDMX presentarán lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche del martes 12 de mayo.
De acuerdo con el la SGIRPC, se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de fuertes lluvias y granizo.
El pronóstico destaca que se presentarán lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 14:00 y las 23:00 horas de este martes.
Por ello recomendó a la población llevar un paraguas o impermeable y recordó que podría presentarse:
- encharcamientos y corrientes de agua sobre las calles y avenidas
- caída de ramas, árboles y lonas
Para evitar encharcamientos, el gobierno de la CDMX recomendó:
- retirar la basura de las coladeras
- cerrar puertas y ventanas
- no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
Asimismo, llamó a la ciudadanía a conducir con precaución ante la posibilidad de encontrar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por las lluvias.