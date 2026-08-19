El Metro CDMX implementará a partir del jueves 20 de agosto de 2026 un nuevo esquema para regular la actividad comercial en sus estaciones, con reglas más estrictas para los locatarios.

El reglamento, que sustituye la normativa de 2020, busca garantizar la seguridad de los pasajeros y el buen funcionamiento del Metro CDMX como transporte público.

Entre las medidas destacan la prohibición de gritar o usar bocinas para promocionar productos, operar estufas u hornos, vender material pornográfico y consumir alcohol o drogas.

Metro CDMX (@MetroCDMX / X)

Metro CDMX establece reglas más estrictas a los locatarios

Dentro de lo más destacado, se presentaron una serie de reglas más estrictas para los locatarios del Metro CDMX.

Así el nuevo reglamento del Metro CDMX busca reducir las molestias auditivas y los riesgos físicos dentro de las estaciones.

Las prohibiciones clave para los locatarios incluyen:

No gritar para promocionar productos, así como usar bocinas, altavoces, radios u otros aparatos que generen contaminación acústica en las instalaciones.

No operar estufas, calentadores u hornos que eleven la temperatura ambiental o pongan en riesgo la seguridad del espacio.

No portar armas, consumir drogas o bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

No vender material pornográfico de cualquier tipo.

Además se establece que la estación Bellas Artes, no contará con autorización para la instalación de espacios comerciales.

Metro CDMX también estableció nuevas obligaciones y horarios de operación a locatarios

Además de las restricciones, los comerciantes autorizados por el Metro CDMX deberán cumplir con rigurosas obligaciones de operación, mantenimiento y limpieza cotidiana.

Estas son las nuevas obligaciones y horarios de operación a comerciantes establecidos por el Metro CDMX:

Obtención del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), indispensable para poder laborar en la red de transporte.

Medidas de seguridad física, como el reemplazo obligatorio de vidrios astillables por vidrios de tipo inastillable con su debida señalización.

Uso de uniforme e identificación oficial visible para todo el personal.

Contar con botes de basura y retirar los desechos al menos dos veces al día, específicamente entre las 12:00 y las 18:00 horas, registrando los horarios en una bitácora.

Los negocios abrirán una hora después de que inicie el servicio del Metro y cerrarán dos horas antes de su conclusión.

Pagar la contraprestación mensual dentro de los primeros cinco días hábiles del mes.

Quienes incumplan estas nuevas disposiciones se enfrentarán a severas sanciones económicas de hasta 200 UMA (alrededor de 23 mil 462 pesos) y la posible suspensión del permiso.