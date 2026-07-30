El Metro CDMX ha anunciado la implementación de un “semáforo de calor”, a través de un innovador sistema de cámaras térmicas para monitorear en tiempo real la afluencia de pasajeros.

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, señaló que este “semáforo de calor” forma parte de una estrategia de modernización tecnológica que ayudará a los usuarios a planificar sus viajes.

¿Cómo funcionará el “semáforo de calor” del Metro CDMX?

De acuerdo con las autoridades, el “semáforo de calor” del Metro CDMX consiste en la instalación de 800 cámaras térmicas diseñadas para detectar la concentración de personas.

Estos dispositivos alimentarán el “semáforo de calor”, el cual utilizará una escala de colores para indicar el estado de cada estación del Metro CDMX.

Metro CDMX (@MetroCDMX / X)

El verde representará una afluencia baja o nula, mientras que el morado alertará sobre una saturación de usuarios.

Es importante destacar que, para proteger la privacidad, estas cámaras no registrarán rostros ni identificarán individuos, limitándose únicamente a medir la densidad térmica en los andenes.

Toda la información será actualizada en tiempo real y estará disponible para consulta pública a través de la página oficial del Metro y su cuenta en X.

¿Cuándo se implementará el “semáforo de calor” en el Metro CDMX?

La primera fase del “semáforo de calor” del Metro CDMX entrará en operación a finales de agosto de 2026 en 20 estaciones identificadas como las de mayor demanda.

El despliegue del “semáforo de calor” priorizará las Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX, donde las aglomeraciones diarias afectan significativamente el flujo de los pasajeros.

Al proporcionar datos precisos sobre la ocupación, el Metro CDMX espera ofrecer a los usuarios la oportunidad de decidir si continúan con su ruta habitual.

O bien si se toma una ruta alternativa ante la saturación elevada de las distintas estaciones del servicio de transporte público.

Este proyecto representa una inversión total de 80 millones de pesos, que incluye la adquisición de un total de mil 600 cámaras; incluyendo las 800 térmicas anteriormente señaladas.