Habrá menos agua para CDMX y Edomex, pues autoridades informaron que el Cutzamala reducirá suministro desde el domingo 17 de mayo.

Así lo confirmó Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Cutzamala reducirá suministro de agua en CDMX y Edomex desde el 17 de mayo

En el inicio del Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026 por el comienzo de la temporada de lluvias, Citlalli Peraza Camacho habló del Sistema Cutzamala.

La titular de la OCAVM indicó que “a partir del 17 de mayo se baja” el suministro de agua en CDMX y Edomex.

“Seguimos con el séptimo almacenamiento más grande que hay, es de 545 millones de metros cúbicos, pero quiero comentar que vamos a disminuir el gasto para el Edomex y la Ciudad de México.” Citlalli Peraza Camacho

Sistema Cutzamala (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Citlalli Peraza Camacho explicó que la medida se toma porque se tiene que “cuidar el almacenamiento” de agua.

Actualmente, el gasto de agua se encuentra dando 16 metros cúbicos por segundo para apoyar tanto la temporada de estiaje y al Sistema Lerma.

No obstante, con el comienzo de la temporada de lluvias, no será necesario ese respaldo.

Peraza Camacho indicó que la reducción del suministro de agua para CDMX y Edomex será a 15 metros cúbicos por segundo.

Además de que para el mes junio también se dará una disminución del suministro.

Al ser cuestionada sobre el impacto que podría tener la reducción en CDMX para el Mundial 2026 de la FIFA, Citlalli Peraza Camacho dio su postura.

De acuerdo con la titular de la OCAVM, si la CDMX pide apoyo no existirá problema en aumentar el suministro al máximo.