El Sistema Cutzamala, cuyo abastecimiento se distribuye en el Valle de México, está en su mejor forma en los últimos 5 años; podría superar el 85% de su capacidad.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), el suministro de agua para zona de la Ciudad de México (CDMX), y parte del Estado de México e Hidalgo, es decir, el Sistema Cutzamala, cuenta con una capacidad de 77.3% según se reportó hasta el 8 de septiembre de 2025.

Las cifras actuales contrastan con niveles con los que operó el Sistema Cutzamala apenas hace un año, cuando se llegó a un 33% de capacidad en el mes de julio, y un mes después alcanzó el 44% de su capacidad.

Sistema Cutzamala podría superar el 85% de su capacidad

En entrevista para el medio 24 Horas, la directora del OCAVM, Citlalli Peraza Camacho, dijo que se visualiza un escenario optimista en torno al abastecimiento del Sistema Cutzamala para los próximos meses, según la la subdirección Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En otras palabras, Citlalli Peraza Camacho señaló que se podrían llegar un abastecimiento de 665 millones de metros cúbicos correspondientes a 85%; “esta sería una proyección o un escenario optimista o muy optimista”, preciso.

Sin embargo, explicó que un escenario más cercano a la realidad es que el Sistema Cutzamala llegue a un abastecimiento de 81.7% entre septiembre y octubre:

“Podemos terminar la temporada de lluvias con 640 millones de metros cúbicos, es decir, 81.7 por ciento del almacenamiento del sistema Cutzamala. Esa es una proyección muy cercana a la realidad”. Citlalli Peraza Camacho

Sistema Cutzamala se vio beneficiado por las lluvias, especialmente en la Cuenca de Valle de Braco

La temporada de lluvias tuvo efectos positivos para el Sistema Cutzamala, especialmente en la Cuenca de Valle de Bravo, donde se alcanzó un nivel de capacidad de 82.22%, según cifras del 8 de septiembre del OCAVM.

En este sentido, cabe recordar que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada informó que la lluvia del 10 de agosto fue la más grande de la que se tiene registro en la zona centro de la CDMX, desde 1952, al llegar a los 85 mm.

Dado lo anterior, directora general del OCAVM dijo para el medio 24 Horas que el escenario es positivo para el Sistema Cutzamala, ya que la temporada de lluvias continuará en septiembre y octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).