En un giro que alegra a miles, el Sistema Cutzamala se recuperó de una crisis hídrica y superó el 97% de su capacidad, marcando así un máximo histórico.

Según señaló Citlali Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), el mayor avance está en la presa Valle de Bravo.

Con el 98.65% de su capacidad total, esta presa —de las tres que componen al Cutzamala— presenta su mayor porcentaje de almacenamiento desde hace nueve años.

Lluvias (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

El Cutzamala supera el 97% de su capacidad y marca máximo histórico

Citlali Peraza, en la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, destacó que la presa Valle de Bravo ha marcado su máximo histórico con 98.65% en comparación a:

El Bosque: 98.5% de su almacenamiento total

Villa Victoria: 93.5% de su almacenamiento total

Esta crecida en el Cutzamala se debe en gran parte a las lluvias de los últimos meses de 2025 pero, según resalto, también es gracias a la gestión hídrica que realizó Conagua.

Al ahondar en detalles, dijo que a la presa Valle Bravo se le hicieron inyecciones de hasta 12 metros cúbicos por segundo de agua en lugar de realizar extracciones.

En los parámetros hechos el 3 de noviembre, el Sistema Cutzamala alcanzaba un porcentaje de almacenamiento de 97.4%, con 762 millones de metros cúbicos de agua.