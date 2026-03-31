Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refieren que al alcanzar un 77.8% de su capacidad total, el Sistema Cutzamala ya ha superado durante este 2026 los niveles del 2025.

Sistema Cutzamala (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Al respecto, la información del organismo establece que pese a la temporada de estiaje en la zona centro, los niveles de las presas que conforman la red tiene 608 millones de metros cúbicos de agua.

Ante ello, la Conagua también resaltó que durante la última semana se determinó subir el caudal, debido a que pasó de 15.51 a 15.60 metros cúbicos por segundo.

Sistema Cutzamala tiene más agua que en 2025

En sus informes periódicos sobre el estado de las presas que conforman el Sistema Cutzamala, la Conagua dio a conocer que la red tiene más agua que en el mismo periodo pero de 2025.

Sobre ello, el organismo ha informado que los niveles de almacenamiento en el Sistema Cutzamala han variado a lo largo del 2026, pero se puede comprobar que las presas están más llenas.

Sistema Cutzamala (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Al abundar en detalles, Conagua indicó que en febrero de 2026 el nivel se ubicó en un 84.24%, lo cual equivale a 659 millones de metros cúbicos, es decir más de un 23% con respecto a 2025.

En cuanto a marzo, en los primeros días el nivel era de un 90.7% de capacidad, con más de 650 millones de m cúbicos, nivel que ha bajado pero se mantiene estable con un 77.8% al final del mes.

En torno a ello, los datos establecen que en plena temporada de estiaje, los niveles de este 2026 son superiores a los que se registraron oficialmente durante el mismo lapso de 2025.

Conagua aumentó suministro de agua en el Valle de México

Al reportar los niveles estables en el Sistema Cutzamala, la Conagua también informó que el suministro de agua hacia el Valle de México incrementó durante la última semana de marzo de 2026.

En específico, el organismo indicó que elevó su caudal de 15.51 a 15.60 metros cúbicos por segundo, en busca de reforzar el abastecimiento urbano durante la temporada de estiaje.

Suministro de agua (Gabriela Pérez / Gabriela Pérez/Cuartoscuro)

Al garantizar que la red mantiene su estabilidad operativa, Conagua expuso que el ajuste que se aplica en el caudal responde a condiciones favorables en la infraestructura hidráulica.

Asimismo, es reflejo de un esfuerzo coordinado en la gestión hídrica que ubica al sistema en el centro del eje estratégico para enfrentar la demanda creciente en la capital y municipios colindantes.