Tras las lluvias que se registraron en lo que va del año en México, el Sistema Cutzamala ha alcanzado niveles históricos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que desde el pasado 14 de octubre se ha enviado el 45% más del volumen de agua a la Ciudad de México y Estado de México.

El Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México y área metropolitana, alcanzó un nivel de almacenamiento de 96.8%, siendo el más alto en los últimos ocho años de acuerdo con la Conagua.

“En total, el almacenamiento actual del Sistema Cutzamala es de 757 millones de metros cúbicos, correspondientes al 96.8 por ciento. Prácticamente, estamos al doble de lo que se tenía en estas mismas fechas en 2024” Citlali Pereza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM)

Sistema Cutzamala (Cortesía)

Tras alcanzar niveles históricos, Citlali Pereza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) señaló que el incremento en el caudal equivale al 45 por ciento.

“Es una excelente noticia, se ha incrementado el gasto del Sistema Cutzamala, es decir ya hay una mayor dotación (de agua) a la zona metropolitana” Citlali Pereza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM)

Desde el pasado 14 de octubre se incrementó paulatinamente de 10.9 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 15.706 m³/s el volumen de agua potable que suministra en la CDMX y el Edo de Mex.

Conagua informó que el aumento del volumen del agua a la Ciudad de México y Estado de México benefician a 5 millones de habitantes.

Estas son las alcaldías y municipios beneficiados con el aumento de agua potable del Sistema Cutzamala

Cabe recordar que en noviembre del 2023 el abasto de agua cayó a 9.2 metros cúbicos para la Ciudad de México y el estado de México, debido a que el Sistema Cutzamala se encontraba en niveles mínimos.

El Sistema Cutzamala abastece a una tercera parte de la población del Valle de México.

De los 15.7 metros cúbicos por segundo que actualmente se suministran:

9.4 se destinan a 13 alcaldías de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua

6.3 a 15 municipios del estado de México, mediante la Comisión del Agua del Estado de México.

Son 13 alcaldías de la CDMX que se han visto beneficiadas al recibir una dotación mayor de agua potable:

Azcapotzalco Álvaro Obregón Benito Juárez Iztacalco Coyoacán Cuauhtémoc Miguel Hidalgo Magdalena Contreras Venustiano Carranza Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztapalapa Tlalpan

Estos son los 15 municipios del Estado de México que se han visto beneficiados con el aumento del abasto del agua:

Acolman Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Izcalli Ecatepec de Morelos Huixquilucan Lerma Naucalpan de Juárez Netzahualcóyotl Nicolás Romero Ocoyoacac Tecámac Tlalnepantla Toluca Tultitlán