El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, entregó el 20 de febrero de 2026 el Galardón “Francisco Villarreal Torres” a 28 presidentas y presidentes municipales.

Durante la ceremonia también se otorgaron reconocimientos especiales a alcaldes y alcaldesas del Partido Acción Nacional (PAN) por la implementación de buenas prácticas de gobierno con enfoque humanista, que, destacó, distinguen a sus administraciones.

Mauricio Tabe defiende resultados municipales pese a recorte del FAIS

Mauricio Tabe señaló que, pese al recorte presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), los municipios y alcaldías gobernados por el PAN mantienen resultados positivos en seguridad, rescate de espacios públicos, apoyo a mujeres y manejo responsable de las finanzas.

No obstante, advirtió que el principal reto es la defensa del municipalismo frente a lo que calificó como un modelo centralizador. En ese contexto, recordó que se presentó una controversia constitucional contra el recorte al FAIS.

Frente a un gobierno que acecha al municipio y busca concentrar poder y dinero, los presidentes municipales de Acción Nacional estamos dando la cara por la gente en todos los rincones del país. Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo

La 12ª edición del galardón reconoce la excelencia municipal, así como programas que promueven la participación ciudadana, la transparencia, la honestidad y la corresponsabilidad social.

ANAC premia a alcaldes del PAN por buenas prácticas. (Cortesía)

ANAC premia a alcaldes del PAN por excelencia municipal

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el reconocimiento al trabajo de sus alcaldes no es casualidad, sino resultado de gobiernos cercanos a la ciudadanía.

No somos una fórmula mágica; somos mujeres y hombres que buscamos servir mejor. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Desde 2012, la ANAC entrega este galardón. En la edición 2026, el Comité Evaluador recibió 130 proyectos en distintos rubros de desarrollo municipal.

Entre los alcaldes y alcaldesas reconocidos destacan: Cecilia Patrón (Mérida), Alejandra Gutiérrez (León), Felipe Fernando Macías (Querétaro), Romina Contreras (Huixquilucan), Mauricio Farah (San Pedro Garza García), Daniel Carrillo (San Nicolás de los Garza), Antonio Astiazarán (Hermosillo) y Enrique Galindo (San Luis Potosí), entre otros.

Además, se otorgaron cuatro premios especiales a Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) por los Puntos Violeta; Carlos Orvañanos (Cuajimalpa) por políticas familiarmente sostenibles; Giovanni Gutiérrez (Coyoacán) por su proyecto de pavimentación; y Ramiro Cortez (Miguel Alemán, Tamaulipas) por impulsar la educación ambiental.

Con esta edición, la ANAC reiteró su apuesta por fortalecer el municipalismo y promover gobiernos locales con enfoque humanista y de resultados.