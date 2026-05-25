Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aseguró durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México que la demarcación ha registrado cambios positivos desde 2021, principalmente en materia de seguridad, orden y calidad de vida.

Durante su rendición de cuentas ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, el alcalde afirmó que Miguel Hidalgo demuestra que sí es posible gobernar con resultados, pese a las limitaciones que enfrentan los gobiernos locales ante un modelo centralista.

Mauricio Tabe resalta avances en seguridad con cifras del INEGI

Mauricio Tabe destacó que Miguel Hidalgo se mantiene entre las alcaldías con mejor percepción de seguridad en la capital del país, respaldado por cifras del INEGI.

Señaló que la demarcación suma seis meses consecutivos entre las alcaldías con mayores niveles de percepción de seguridad, además de posicionarse como la segunda más segura de la Ciudad de México.

Hoy Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México, les guste o no a algunos. Así lo reflejan los datos del INEGI. Llevamos seis meses consecutivos entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Asimismo, resaltó que mientras a nivel nacional aumentan delitos como homicidios y desapariciones, en Miguel Hidalgo se ha logrado reducir la incidencia delictiva y fortalecer la confianza ciudadana.

En ese sentido, sostuvo que las alcaldías con mejores resultados en seguridad no pertenecen al oficialismo, sino a gobiernos de oposición que, subrayó, sí enfrentan con responsabilidad el combate a la delincuencia.

Además, cuestionó el modelo centralista impulsado desde el Gobierno Federal, al considerar que ha debilitado las capacidades de municipios y alcaldías para atender los problemas de seguridad.

Mauricio Tabe critica narrativa oficial sobre violencia en México

El alcalde de Miguel Hidalgo también criticó la narrativa oficial que, a su consideración, intenta minimizar la crisis de violencia que enfrenta el país.

El problema es creer que con propaganda se resuelven los problemas. Los problemas no desaparecen escondiéndolos debajo del sillón. Ahí están todos los días y los padecen millones de mexicanos. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Ante legisladores locales, Mauricio Tabe destacó además el programa “Peso a Peso”, mediante el cual se logró duplicar el Presupuesto Participativo en el 40 por ciento de las colonias de Miguel Hidalgo.

Por ello, hizo un llamado al Congreso capitalino para aprobar la iniciativa que busca replicar este modelo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Finalmente, aseguró que en Miguel Hidalgo se gobierna con resultados visibles en seguridad, servicios urbanos, recuperación del espacio público y programas sociales enfocados en generar mayores oportunidades para las familias y especialmente para las mujeres.