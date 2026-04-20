El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación no se opone a la realización de Fan Fest o eventos masivos vinculados a la Copa Mundial FIFA 2026, siempre y cuando exista orden, responsabilidades claras y no se generen afectaciones a vecinos.

Asimismo, explicó que el evento programado en Campo Marte, denominado “Festival Gastronómico México de Mis Sabores”, no es organizado ni autorizado por la alcaldía, sino por instancias del Gobierno Federal.

En su posicionamiento, el alcalde señaló que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de la Defensa Nacional son los encargados de llevar a cabo este evento, de 40 días, donde se permitirá la venta de bebidas alcohólicas de las 9 horas hasta las 2 horas del día siguiente.

Mauricio Tabe pide claridad por Fan Fest rumbo al Mundial 2026

El alcalde subrayó que la demarcación no cuenta con suficiente personal de limpia, vigilancia, ni Protección Civil para atender posibles consecuencias fuera del recinto, como basura, ruido, movilidad o incidentes.

Además, destacó que, dentro de sus facultades, la administración local ya trabaja con hoteles, restaurantes y prestadores de servicios para reforzar medidas de seguridad rumbo al Mundial 2026.

Entre las acciones mencionó revisiones de programas internos de Protección Civil, rutas de evacuación, extintores, condiciones seguras de operación y cumplimiento de aforos y horarios.

Miguel Hidalgo vigilará seguridad y ruido durante eventos masivos (cortesía)

Por su parte, César Garrido, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, informó que los organizadores del festival deberán presentar un Programa Especial de Protección Civil ante autoridades capitalinas, como marca la ley.

Mientras que, José Federico Piña Mendieta, Director Ejecutivo de Protección Civil y Resiliencia, detalló que ya se realizan inspecciones preventivas en restaurantes y comercios de zonas concurridas para revisar instalaciones eléctricas y de gas, además de capacitar al personal en primeros auxilios.

Finalmente, Mauricio Tabe insistió en que los y las ciudadanas deben saber qué nivel de gobierno responde a cada evento masivo, especialmente ante la temporada previa al Mundial 2026.