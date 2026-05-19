El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que la demarcación está preparada para enfrentar la temporada de lluvias tras poner en marcha el Operativo Tormenta 2026, estrategia enfocada en prevenir inundaciones, atender emergencias y reducir riesgos para vecinos y automovilistas.

El presidente municipal estuvo acompañado por personal de Servicios Urbanos, Medio Ambiente, Protección Civil y Blindar a la Miguel Hidalgo, donde informó que desde hace varios meses se realizaron labores preventivas de limpieza y desazolve en la red de drenaje, especialmente en 40 puntos identificados históricamente por presentar encharcamientos severos.

La alcaldía Miguel Hidalgo busca garantizar seguridad y movilidad durante lluvias (cortesía)

Mauricio Tabe explicó que el objetivo principal es proteger tanto la seguridad de las familias como su patrimonio durante las fuertes lluvias que se esperan en las próximas semanas en la Ciudad de México.

Miguel Hidalgo refuerza desazolve y atención de emergencias por lluvias

El gobierno de Miguel Hidalgo detalló que el operativo contempla monitoreo constante, atención inmediata a reportes ciudadanos y acciones coordinadas para reducir riesgos por caída de árboles, acumulación de basura y saturación de drenaje.

Además, el alcalde hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para intervenir en vialidades primarias y bajo puentes que regularmente registran inundaciones durante las tormentas.

La alcaldía Miguel Hidalgo busca garantizar seguridad y movilidad durante lluvias (cortesía)

Tabe también pidió el apoyo de la ciudadanía para evitar tirar basura en las calles y coladeras, ya que esto representa una de las principales causas de encharcamientos en distintas colonias.

Como parte de la estrategia preventiva, las autoridades habilitaron líneas telefónicas y canales de atención para reportar árboles en riesgo o situaciones relacionadas con emergencias climáticas:

Base Sombra: Tel. 55 5278 4310

WhatsApp: 55 4608 1883

Base Plata (Protección Civil): 55 5276 7769

La alcaldía Miguel Hidalgo busca garantizar seguridad y movilidad durante lluvias (cortesía)

Finalmente, Mauricio Tabe añadió que estas acciones buscan mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad, especialmente ante la llegada de visitantes por los eventos internacionales y deportivos programados en la capital del país durante este año.