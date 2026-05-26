Martí Batres, director general del ISSSTE, presentó la nueva sala de terapia postquirúrgica en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, durante la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”.

Este nuevo espacio forma parte de una inversión de 177 millones de pesos destinada a la modernización del hospital y cuenta con tecnología de alta gama para atender a pacientes sometidos a cirugías de alta complejidad.

La sala tiene capacidad para 10 pacientes y está diseñada para dar seguimiento a intervenciones oncológicas, renales de alto riesgo y trasplantes de corazón, hígado y riñón.

ISSSTE refuerza atención médica con nueva sala de alta tecnología

La nueva área, inaugurada el pasado 22 de mayo en el marco del 65 aniversario del CMN, cuenta con equipamiento especializado en cada cama, incluyendo monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, aire acondicionado, puertas automáticas y colchones diseñados para prevenir úlceras.

Además, cada espacio dispone de áreas de lavado y desinfección, lo que mejora las condiciones de atención para pacientes en recuperación.

ISSSTE inaugura sala postquirúrgica en CMN 20 de Noviembre. (Cortesía)

El director del ISSSTE explicó que también se instaló una central de monitoreo en tiempo real, desde donde el personal médico puede observar los signos vitales de los pacientes y reaccionar de inmediato ante cualquier emergencia.

La sala está equipada con dos carros de paro, equipos de rayos X, electrocardiógrafos y un sistema neumático para el traslado rápido de muestras al laboratorio.

Finalmente, Martí Batres destacó que esta nueva infraestructura forma parte de la estrategia del ISSSTE para mejorar la atención a la derechohabiencia, en línea con el Plan Nacional de Salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.