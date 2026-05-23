Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezó la ceremonia por el 65 aniversario del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, donde inauguró una nueva sala de terapia postquirúrgica equipada con tecnología especializada para fortalecer la recuperación de pacientes sometidos a cirugías complejas.

La nueva área está integrada por 10 cuartos equipados con tecnología médica avanzada, lo que permitirá mejorar la atención postoperatoria y agilizar los procesos de recuperación de las y los derechohabientes.

El titular del ISSSTE destacó que estos avances reflejan el compromiso institucional con la excelencia médica, la innovación hospitalaria y la atención de calidad.

ISSSTE fortalece infraestructura del CMN “20 de Noviembre”

La nueva sala cuenta con dos máquinas de rayos X, dos electrocardiógrafos, pantallas de monitoreo en tiempo real, refrigerador clínico y otros equipos especializados que ayudarán a reducir el dolor y acelerar la cicatrización tras las intervenciones quirúrgicas.

Durante la ceremonia conmemorativa, Martí Batres subrayó la capacidad operativa del principal hospital del ISSSTE, que actualmente dispone de siete edificios, 20 quirófanos, dos salas de hemodinamia, tres tomógrafos, dos resonancias magnéticas, 12 salas de rayos X, 344 camas censables, 145 no censables y 148 consultorios.

Martí Batres inaugura nueva sala postquirúrgica en el CMN 20 de Noviembre. (Cortesía)

Asimismo, resaltó la inversión de 462 millones de pesos destinada este año para fortalecer los servicios médicos del nosocomio, considerado entre los 10 mejores hospitales públicos y privados de México.

Batres recordó que en 2025 se destinaron 401 millones de pesos al CMN “20 de Noviembre”, mientras que este año el presupuesto aumentó a 462 millones, sin incluir la inversión en robótica médica, reafirmando que el hospital representa uno de los principales accesos a la salud para la derechohabiencia del ISSSTE.

Martí Batres entrega reconocimientos al personal médico

El director general del ISSSTE también destacó los avances recientes del hospital en materia de infraestructura y capacidad resolutiva, entre ellos la incorporación de 60 plazas para médicos especialistas.

Además de nuevo equipamiento como 10 camas hospitalarias, 10 ventiladores mecánicos, 65 camas eléctricas de alta gama y el sistema robótico Da Vinci Xi, considerado uno de los más avanzados del mundo.

Durante el evento, Martí Batres entregó 13 constancias de reconocimiento por años de servicio al personal del CMN y agradeció la labor del equipo médico, administrativo y operativo.

Martí Batres inaugura nueva sala postquirúrgica en el CMN 20 de Noviembre. (Cortesía)

El funcionario señaló que estos logros forman parte de la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en fortalecer la salud pública, la ciencia y el bienestar social.

Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento se traduce directamente en salvar más vidas y ofrecer tratamientos altamente especializados.

La especialista recordó casos emblemáticos como la colocación del primer marcapasos a una bebé de apenas 15 días de nacida, ejemplo del nivel médico y tecnológico que actualmente ofrece el hospital.