El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer los detalles de los avances de la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca.

Este proyecto, con una inversión de 3 mil millones de pesos, se consolida como uno de los más importantes en salud dentro del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

ISSSTE en San Lorenzo Cacaotepec generará más de 2 mil empleos (Cortesía )

Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca tendrá alta tecnología

El nuevo HRAE de Oaxaca en San Lorenzo Cacaotepec contará equipamiento de última generación como rayos X, tomografía, ultrasonido, mamografía, medicina nuclear y resonancia magnética, además de infraestructura de primer nivel como:

250 camas censables

44 consultorios

36 especialidades médicas

Asimismo, se contará con un laboratorio clínico, banco de sangre y una Clínica del Sueño, consolidándose como uno de los hospitales más modernos del ISSSTE.

Actualmente, el hospital se encuentra en la etapa de cimentación profunda, con el hincado de pilotes a 20 metros de profundidad y estructuras reforzadas de acero y concreto de alta resistencia, garantizando durabilidad y seguridad en las instalaciones.

Hospital Regional de Alta Especialidad generará más de 2 mil empleos

La construcción ha generado más de 2 mil empleos directos e indirectos, con la participación de personal técnico altamente calificado que realiza jornadas extendidas para cumplir con los tiempos de ejecución establecidos.

El ISSSTE reafirma su compromiso con una atención médica humana, digna y de calidad, alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios de salud para todos los mexicanos.