Martí Batres, director general del ISSSTE, reconoció la entrega y vocación de las 19 mil 596 doctoras y doctores adscritos al organismo, quienes demostraron su compromiso con la población al apoyar durante la emergencia causada por las recientes lluvias.

Martí Batres resalta labor médica durante la emergencia por lluvias

El director general del ISSSTE destacó la participación humanista de su personal al atender a la población afectada en Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. A través de sus redes sociales compartió:

¡Feliz Día del médico y la médica! Sobre todo felicito a l@s del @ISSSTE_mx, profesionales que, con entrega al servicio público, salvan vidas y cuidan la salud de miles de trabajador@s, jubilad@s y sus familias. Martí Batres

Durante los días críticos, las brigadas del ISSSTE desplegadas en los municipios con mayores daños otorgaron un total de 21 mil 412 atenciones médicas, del 11 al 19 de octubre.

Martí Batres reconoce el esfuerzo de las y los médicos en el Día del Médico. (Cortesía )

Un caso destacado fue el del titular de la Clínica Hospital de Huejutla, Hidalgo, Edgar Ramírez Fuentes, quien explicó en náhuatl a pacientes los horarios y frecuencia de sus medicamentos.

También sobresale la labor de Martha Beatriz Cárdenas Turrent, especialista en epidemiología y encargada de la Coordinación de Planeación Estadística en el Hospital Regional “1° de Octubre”, quien participó en las brigadas en Álamo, Veracruz, apoyando a la población sin importar si era derechohabiente o no.

Luis Raúl Meza López destaca compromiso del ISSSTE

El director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana” de Morelos, Luis Raúl Meza López, quien también brindó apoyo durante la emergencia, resaltó que el ISSSTE reafirma su compromiso con la población en situaciones críticas:

Hoy más que nunca esta institución da muestra de sensibilidad y solidaridad en la atención en hermandad en los desastres naturales como el que estamos viviendo en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Luis Raúl Meza López

Otro ejemplo de entrega es Enrique Gómez Álvarez, jefe del Servicio de Cardiología del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, con 50 años de trayectoria en el ISSSTE. Su trabajo ha sido clave para garantizar atención oportuna y de calidad a pacientes con enfermedades cardiovasculares.

En reconocimiento a su labor, el pasado 15 de octubre recibió el Premio “Salvador Aceves” de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que reconoce cualidades docentes y humanas excepcionales.

Manteniendo el compromiso del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE felicitó a todo su personal médico, destacando su papel vital en la sociedad y su compromiso en desastres naturales y situaciones críticas como la pandemia de COVID-19.