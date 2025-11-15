Luego de que lograron retirar la bandera de One Piece, la marcha de la Generación Z terminó y los manifestantes comenzaron a retirarse del Zócalo de la CDMX.

Cabe recordar que este sábado 15 de octubre se convocó una marcha de la Generación Z para exigir acciones contra la violencia y la inseguridad que se vive en México.

Tras retirar la bandera de One Piece, la marcha de la Generación Z llegó a su fin

Desde las 9 de la mañana, cientos de jóvenes de la Generación Z comenzaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia para partir rumbo al Zócalo de la CDMX.

🗳️📌 Los policías antimotines lograron capturar la bandera de los "Piratas de Sombrero de Paja" de One Piece.



Los policías antimotines lograron capturar la bandera de los "Piratas de Sombrero de Paja" de One Piece.

Y finalmente, los manifestantes comienzan a retirarse del Zócalo.

Esto con el objetivo de protestar por la violencia, la inseguridad y corrupción que se vive en el país.

Tras algunos enfrentamientos, la marcha de la Generación Z llegó a su fin luego de que la policía antimotines lograron capturar la bandera de One Piece.

Casi al mismo tiempo en que las autoridades se hicieron con la bandera de los “Piratas de Sombrero de Paja” de One Piece, los manifestantes comenzaron a retirarse del Zócalo.

Cabe recordar que poco antes de que llegará a su fin la marcha de la Generación Z, los policías lograron replegar a los manifestantes.

A través de las redes sociales se mostró el momento en el que los manifestantes comenzaron a retirarse del Zócalo, dando así por terminada la marcha de la Generación Z.

La bandera de One Piece se convirtió en un emblema de la marcha de la Generación Z

El Jolly Roger, la icónica bandera de los Piratas del Sombrero de Paja en One Piece, se convirtió en el símbolo de protesta de la Generación Z.

No solo se trata de un símbolo de resistencia entre jóvenes en México, sino que también la bandera de One Piece ha sido utilizada en distintas partes del mundo.

Su calavera con sombrero de paja, asociada con libertad, rebeldía y oposición a la opresión, comenzó a verse en marchas y protestas donde los manifestantes buscan expresar inconformidad frente a injusticias y crisis sociales.

Cabe señalar que One Piece es uno de los mangas más exitosos, por lo que la bandera se convirtió en un emblema juvenil ya que simboliza la posibilidad de desafiar sistemas.