TOMORROW X TOGETHER regresa a CDMX en 2027; aún no hay sede

TOMORROW X TOGETHER, grupo surcoreano formado por Big Hit Music anuncia su gira mundial de conciertos “Steal the Wind” que los trae de regreso a la CDMX en 2027.
Será el 12 de mayo de 2027 cuando TOMORROW X TOGETHER regrese a la CDMX con concierto único, por ahora los detalles de sede y boletos no se han revelado; se espera preventa Weverse, tras el anuncio en la plataforma.
La agrupación de k-pop TOMORROW X TOGETHER regresa a la CDMX por primera vez de manera solitaria, tras su paso en 2025 en AXE Ceremonia.
A todos los MOA les estaremos actualizando los detalles sobre el concierto de TOMORROW X TOGETHER en la CDMX en cuanto se revelen.
“Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER llegará a la CDMX
TOMORROW X TOGETHER llegará a la CDMX como parte de su gira “Steal the Wind”, tras su comeback en abril pasado con su octavo mini álbum, titulado 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns.
La gira mundial de “Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER arrancará en noviembre de 2026 en Seúl, Corea del Sur y se alargará hasta 2027 hasta Hong Kong, China, aunque la banda promete más fechas por anunciar.
Pues por ahora, la gira “Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER completa 32 fechas por Asia, Europa y América del Norte, pues se presentará en:
- 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 — Seúl
- 21 y 22 de noviembre de 2026 — Macao
- 19 y 20 de diciembre de 2026 — Fukuoka
- 7 y 8 de enero de 2027 — Tokio
- 30 y 31 de enero de 2027 — Osaka
- 20 y 21 de febrero de 2027 — Aichi
- 6 y 7 de marzo de 2027 — Kaohsiung
- 13 de marzo de 2027 — Kuala Lumpur
- 20 de marzo de 2027 — Yakarta
- 4 de mayo de 2027 — Tacoma
- 7 de mayo de 2027 — Inglewood
- 12 de mayo de 2027 — Ciudad de México
- 15 de mayo de 2027 — Fort Worth
- 18 de mayo de 2027 — Atlanta
- 22 de mayo de 2027 — Belmont Park
- 25 de mayo de 2027 — Chicago
- 2 de junio de 2027 — Manchester
- 5 de junio de 2027 — Milán
- 7 de junio de 2027 — París
- 10 de junio de 2027 — Ámsterdam
- 12 de junio de 2027 — Amberes
- 14 de junio de 2027 — Colonia
- 19 y 20 de junio de 2027 — Hong Kong