TOMORROW X TOGETHER, grupo surcoreano formado por Big Hit Music anuncia su gira mundial de conciertos “Steal the Wind” que los trae de regreso a la CDMX en 2027.

Será el 12 de mayo de 2027 cuando TOMORROW X TOGETHER regrese a la CDMX con concierto único, por ahora los detalles de sede y boletos no se han revelado; se espera preventa Weverse, tras el anuncio en la plataforma.

La agrupación de k-pop TOMORROW X TOGETHER regresa a la CDMX por primera vez de manera solitaria, tras su paso en 2025 en AXE Ceremonia.

A todos los MOA les estaremos actualizando los detalles sobre el concierto de TOMORROW X TOGETHER en la CDMX en cuanto se revelen.

TOMORROW X TOGETHER regresa a CDMX en 2027; aún no hay sede (TOMORROW X TOGETHER )

“Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER llegará a la CDMX

TOMORROW X TOGETHER llegará a la CDMX como parte de su gira “Steal the Wind”, tras su comeback en abril pasado con su octavo mini álbum, titulado 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns.

La gira mundial de “Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER arrancará en noviembre de 2026 en Seúl, Corea del Sur y se alargará hasta 2027 hasta Hong Kong, China, aunque la banda promete más fechas por anunciar.

Pues por ahora, la gira “Steal the Wind” de TOMORROW X TOGETHER completa 32 fechas por Asia, Europa y América del Norte, pues se presentará en:

13, 14 y 15 de noviembre de 2026 — Seúl

21 y 22 de noviembre de 2026 — Macao

19 y 20 de diciembre de 2026 — Fukuoka

7 y 8 de enero de 2027 — Tokio

30 y 31 de enero de 2027 — Osaka

20 y 21 de febrero de 2027 — Aichi

6 y 7 de marzo de 2027 — Kaohsiung

13 de marzo de 2027 — Kuala Lumpur

20 de marzo de 2027 — Yakarta

4 de mayo de 2027 — Tacoma

7 de mayo de 2027 — Inglewood

12 de mayo de 2027 — Ciudad de México

15 de mayo de 2027 — Fort Worth

18 de mayo de 2027 — Atlanta

22 de mayo de 2027 — Belmont Park

25 de mayo de 2027 — Chicago

2 de junio de 2027 — Manchester

5 de junio de 2027 — Milán

7 de junio de 2027 — París

10 de junio de 2027 — Ámsterdam

12 de junio de 2027 — Amberes

14 de junio de 2027 — Colonia

19 y 20 de junio de 2027 — Hong Kong