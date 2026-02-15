El Medio Maratón de la CDMX 2026 ha generado gran expectación entre los corredores, incluso se colapsó el sistema en el arranque de los registros.

Para que no te quedes fuera de este gran evento en la CDMX, a continuación te contamos todos los detalles del Medio Maratón.

¿Cuándo se va a llevar a cabo el Medio Maratón CDMX 2026?

La cuenta regresiva ya comenzó y esto es lo que debes de conocer sobre el Medio Maratón de la CDMX 2026:

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Salida: Hemiciclo a Juárez, Alameda Central, Alcaldía Cuauhtémoc

Meta: Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Alcaldía Cuauhtémoc

Hora de arranque: Esta dependerá de la categoría en la que este inscrito el corredor:

Silla de ruedas y débiles visuales: 05:50 hrs Élites: 06:05 hrs Demás categorías y bloques: 06:10 hrs en adelante

Distancia: 21, 097.5 metros

Edad mínima: 18 años cumplidos al día del evento

Límite de participantes: 30,000 participantes

Premiación oficial del Medio Maratón CDMX 2026 por rama:

1er. lugar: $50,000 2do. lugar: $35,000 3er. lugar: $20,000 4to. lugar: $10,000 5to. lugar: $5,000

Medio Maratón CDMX 2026 (@21k_cdmx / Instagram )

Fechas de registro al Medio Maratón CDMX 2026

La fecha de registro comenzó este 14 de febrero a través del sitio web oficial de Emoción Deportiva.

El periodo de inscripción cerrará el 8 de julio por vía digital o antes si se agotan los 30,000 lugares.

El cierre definitivo se realizará el 11 de julio a las 16:00 horas durante la Expo Medio Maratón que tendrá como sede el World Trade Center Ciudad de México (9, 10 y 11 de julio, Salones Mayas I y II).

En la Expo puede subir el costo de inscripción a 1,200 pesos mexicanos si hay disponibilidad.

El registro es totalmente digital en la página: 21k.cdmx.gob.mx

Requisitos para inscribirte al Medio Maratón CDMX 2026:

Corredores nacionales: cubrir el monto de inscripción de 720 pesos

Corredores extranjeros: cubrir el monto correspondiente de 100 dólares

Élite extranjero: presentar aval de su Federación y comprobar calidad migratoria. La categoría Élite será únicamente por invitación, con un máximo de 50 atletas por rama.

Medio Maratón CDMX 2026 (@21k_cdmx / Instagram )

¿Cómo inscribirte paso a paso al Medio Maratón CDMX 2026?

Debes de ingresar a la página 21k.cdmx.gob.mx Una vez ahí deberás de tachar si es una inscripción nacional o internacional Ya dentro de la plataforma deberás de llenar tus datos Sigue las instrucciones de la página para completar tu registro