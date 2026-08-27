José Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander llega este jueves 27 de agosto en concierto a la Arena CDMX.

Así que prepárate y te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de El Komander en la Arena CDMX y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Invitados especiales:
  1. Fidel Rueda
  2. Lenin Ramírez
  3. Elaine Haro
  4. Alan Arrieta
  5. Tú Compa Neto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas
  • Duración del concierto: Se estima 3 horas de concierto
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 12:00 de la noche
Concierto de El Komander en Arena CDMX
Concierto de El Komander en Arena CDMX ( El Komander )

Posible setlist para el concierto de El Komander en la Arena CDMX del 27 de agosto

El Komander en la Arena CDMX prepara un concierto único este 27 de agosto junto a Fidel Rueda y Lenin Ramírez en su gira De Rancho en Rancho con Amigos.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Komander en la Arena CDMX serían los siguientes:

  1. Cuernito Armani
  2. Sanguinarios del M1
  3. El Katch
  4. Orden Exigido
  5. Toro Encartado
  6. Estrategias de Escape
  7. Leyenda M1
  8. Trato de Muerte
  9. El Cigarrito Bañado
  10. Soy de la Sierra
  11. Ranchero Poderoso
  12. El Elegante
  13. Abusamos del Alcohol
  14. Borracho y Escandaloso
  15. Toquezones de Cannabis
  16. Fiesta Privada Albercada
  17. Malditas Ganas
  18. Descansa Mi Amor
  19. Por Favor No Cuelgues
  20. A Través del Vaso
  21. Te Digo Adiós
  22. Me Amanezco Con Mi Ex
  23. Enojada y Ardida
  24. Quiero Llevarte a Madrid
  25. Ser más que tu amigo
  26. Vasito Rojo
  27. No Se Diga Más
  28. Despacio
  29. El Taquicardio
  30. Qué Tiene de Malo
  31. Una Noche En Culiacán
  32. El Papel Cambió
  33. Soy de Rancho