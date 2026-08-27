José Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander llega este jueves 27 de agosto en concierto a la Arena CDMX.

Así que prepárate y te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de El Komander en la Arena CDMX y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales:

Fidel Rueda Lenin Ramírez Elaine Haro Alan Arrieta Tú Compa Neto

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas

Duración del concierto: Se estima 3 horas de concierto

Hora en la que termina: Alrededor de las 12:00 de la noche

Concierto de El Komander en Arena CDMX ( El Komander )

Posible setlist para el concierto de El Komander en la Arena CDMX del 27 de agosto

El Komander en la Arena CDMX prepara un concierto único este 27 de agosto junto a Fidel Rueda y Lenin Ramírez en su gira De Rancho en Rancho con Amigos.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Komander en la Arena CDMX serían los siguientes: