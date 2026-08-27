José Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander llega este jueves 27 de agosto en concierto a la Arena CDMX.
Así que prepárate y te dejamos los detalles de setlist y telonero para el concierto de El Komander en la Arena CDMX y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Invitados especiales:
- Fidel Rueda
- Lenin Ramírez
- Elaine Haro
- Alan Arrieta
- Tú Compa Neto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas
- Duración del concierto: Se estima 3 horas de concierto
- Hora en la que termina: Alrededor de las 12:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de El Komander en la Arena CDMX del 27 de agosto
El Komander en la Arena CDMX prepara un concierto único este 27 de agosto junto a Fidel Rueda y Lenin Ramírez en su gira De Rancho en Rancho con Amigos.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de El Komander en la Arena CDMX serían los siguientes:
- Cuernito Armani
- Sanguinarios del M1
- El Katch
- Orden Exigido
- Toro Encartado
- Estrategias de Escape
- Leyenda M1
- Trato de Muerte
- El Cigarrito Bañado
- Soy de la Sierra
- Ranchero Poderoso
- El Elegante
- Abusamos del Alcohol
- Borracho y Escandaloso
- Toquezones de Cannabis
- Fiesta Privada Albercada
- Malditas Ganas
- Descansa Mi Amor
- Por Favor No Cuelgues
- A Través del Vaso
- Te Digo Adiós
- Me Amanezco Con Mi Ex
- Enojada y Ardida
- Quiero Llevarte a Madrid
- Ser más que tu amigo
- Vasito Rojo
- No Se Diga Más
- Despacio
- El Taquicardio
- Qué Tiene de Malo
- Una Noche En Culiacán
- El Papel Cambió
- Soy de Rancho