La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, puso en marcha la primera entrega del programa “Ayudas técnicas para personas con discapacidad” 2026, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

En esta primera jornada se beneficiaron más de 100 personas, quienes recibieron distintos apoyos funcionales directamente en sus hogares para facilitar su movilidad y autonomía.

Iztacalco impulsa bienestar e inclusión con programas sociales

Durante la entrega, la mandataria municipal destacó que el programa prioriza acercar los apoyos a quienes más lo necesitan, evitando traslados complicados para las personas beneficiarias. En total, se distribuyeron:

55 sillas de ruedas

Cuatro sillas infantiles

Cuatro sillas diseñadas para personas con parálisis cerebral infantil (PCI)

Seis bastones de cuatro puntos

Cuatro bastones de un punto

Seis andaderas

14 amplificadores auditivos

Gobierno de Iztacalco fortalece apoyo a grupos vulnerables con programas sociales (cortesía)

Estas ayudas técnicas permiten a las personas con discapacidad mejorar su calidad de vida, facilitando actividades cotidianas y promoviendo su independencia.

El programa forma parte de las acciones permanentes del gobierno local por impulsar la inclusión, igualdad y el bienestar en sectores vulnerables.

Gobierno de Iztacalco fortalece apoyo a grupos vulnerables con programas sociales (cortesía)

Las autoridades informaron que las personas interesadas pueden solicitar estos apoyos en el módulo de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, ubicado en el edificio B de la alcaldía.

Entre los requisitos se encuentran identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una constancia médica que indique el tipo de apoyo requerido. En el caso de menores de edad, también se debe presentar documentación del tutor.

Gobierno de Iztacalco fortalece apoyo a grupos vulnerables con programas sociales (cortesía)

Con este tipo de iniciativas, la alcaldía Iztacalco busca garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a herramientas que les permitan una vida más digna, autónoma y con mayor participación en su entorno.