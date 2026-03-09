La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, entregó cerca de 80 reconocimientos a mujeres destacadas de la demarcación en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Entre ellas integrantes de la Policía Violeta, mujeres de la comunidad y atletas. Como invitada especial participó la actriz Viridiana Robles, quien también fue reconocida durante el evento.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y reiteró el compromiso de su administración con la igualdad, la seguridad y el reconocimiento del trabajo femenino en la comunidad.

Lourdes Paz reconoce liderazgo y talento femenino en Iztacalco

En su intervención, la alcaldesa destacó que actualmente las niñas tienen mayores oportunidades para aspirar a cualquier profesión y desarrollar sus proyectos de vida en distintos ámbitos.

Asimismo, subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres debe reflejarse en acciones concretas y en políticas con perspectiva de género que promuevan más igualdad y combatan la discriminación y la violencia.

Seguimos luchando por más derechos, por más igualdad, por menos discriminación, porque ya no estamos para tolerar ningún tipo de violencia. También es tiempo de mujeres, porque las mujeres hacemos las cosas de manera diferente. Lourdes Paz, Alcaldesa de Iztacalco.

Durante el evento se reconoció el trabajo de más de 28 elementos de la Policía Violeta, así como a ocho mujeres de la comunidad que han creado redes de apoyo para las y los habitantes de Iztacalco, además de tres atletas y una activista que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y segura.

También fueron reconocidas las brigadistas violeta del programa Mujeres por la Paz, un equipo multidisciplinario que brinda acompañamiento y atención a mujeres en la demarcación.

Este grupo está conformado por 13 brigadistas de campo, cinco pedagogas, cuatro psicólogas y tres abogadas, además de personal médico integrado por tres médicas, dos especialistas, tres profesionales de radiología y cinco enfermeras.

Iztacalco fortalece programas de apoyo a mujeres con Policía Violeta y Mujeres por la Paz

La alcaldesa destacó que por primera vez Iztacalco cuenta con la Policía Violeta, un programa especializado en la atención a mujeres, así como con las brigadas del programa Mujeres por la Paz, que brindan acompañamiento y apoyo en distintos ámbitos.

Por su parte, la actriz Viridiana Robles, reconocida también por su trayectoria en el deporte, agradeció a la alcaldesa Lourdes Paz por el reconocimiento y llamó a fortalecer la unión y el apoyo entre mujeres.

Iztacalco celebra a mujeres líderes: Lourdes Paz reconoce a policías, atletas y brigadistas. (Cortesía )

Con este reconocimiento a mujeres que contribuyen desde el deporte, el servicio público y el trabajo comunitario, el gobierno de Iztacalco refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la igualdad, la seguridad y el desarrollo de las mujeres en la alcaldía.

Las mujeres de la demarcación también cuentan con el respaldo de la Policía Violeta, a la que pueden solicitar apoyo a través de los números 55 5654 4444, 55 5654 3676 o marcando *765, líneas de atención disponibles para brindar acompañamiento y respuesta inmediata.