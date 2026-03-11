Lourdes Paz Reyes, alcaldesa de Iztacalco, inauguró la exposición “Crisol de Sueños” la cual incluye 10 esculturas monumentales del arquitecto y escultor mexicano Alejandro Velasco Mancera y permanecerá hasta el 10 de abril para que toda la familia pueda acudir a visitarla.

Iztacalco impulsa actividades culturales para acercar el arte a la comunidad

Durante la inauguración, la mandataria destacó que este tipo de eventos tienen como objetivo acercar el arte y la cultura a las y los vecinos. Asimismo, autoridades, habitantes de la demarcación y artistas recorrieron la exposición, la cual es totalmente gratuita.

Exposición “Crisol de Sueños" estará hasta el 10 de abril y es gratuito (cortesía)

Lourdes Paz destacó que la cultura debe dejar de ser un privilegio, por lo que su administración continuará impulsando acciones para que más gente tenga acceso a este tipo de eventos.

“La cultura no tiene que ser un privilegio, sino que tiene que ser un derecho. Estas obras que hoy se presentan en la explanada de nuestra alcaldía son una muestra de que queremos hacer y seguir haciendo cosas distintas para nuestras vecinas y vecinos” Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco

Por su parte, Alejandro Velasco agradeció el apoyo de la alcaldesa y explicó que las obras son un recorrido por varios años de trabajo, señalando que desde muy pequeño estuvo involucrado en la escultura.

“Es un trabajo muy importante, muy bonito. A lo largo de la vida tuve la fortuna de crecer en un taller de escultura, porque cuando yo nací mi papá ya lo tenía, así que para mí fue aprender jugando y ayudando a artistas de talla internacional. Gracias a todo ello he podido desarrollar diferentes temas y obras que hoy me da mucho gusto compartir con ustedes” Alejandro Velasco, escultor

Durante su mensaje, destacó la obra “El Rey”, la cual es un futbolista de 6 metros y medio de altura y que será instalada en el exterior del Estadio de Jalisco como parte de las actividades del Mundial 2026.

Exposición “Crisol de Sueños" estará hasta el 10 de abril y es gratuito (cortesía)

Además, dio a conocer que en los próximos días llegará una pieza de Veracruz, la cual simboliza la libertad, con el objetivo de generar un espacio de convivencia y participación para las y los visitantes.

Con estas acciones, la alcaldía Iztacalco reafirma su compromiso de mantener acciones que fortalezcan los entornos de convivencia y que acerquen la cultura y el arte a la población.