La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, inauguró la obra integral realizada en las Calles 5 y 6 de la colonia Agrícola Pantitlán. Con una inversión superior a los 47 millones de pesos, esta intervención beneficia de manera directa a más de 73 mil habitantes, incluyendo a la población flotante que transita diariamente por la zona.

La obra, ejecutada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, priorizó la renovación total de la infraestructura hidráulica antes de proceder con la rehabilitación de la carpeta asfáltica, garantizando una solución de fondo a problemas históricos.

Lourdes Paz garantiza calles seguras y funcionales con infraestructura de vanguardia

Durante la entrega, Lourdes Paz señaló que su administración continuará invirtiendo en proyectos que transformen la vida diaria de la comunidad. Detalló que en estas vialidades no solo se rehabilitó el drenaje, sino que se reconstruyeron banquetas y se modernizaron las tomas de agua domiciliarias.

Enhorabuena para la calle 5, la calle 6 y la privada San Pablo; pero, sobre todo, enhorabuena para Pantitlán, porque estamos dignificando, paso a paso, cada rincón de nuestra colonia. Esta es una obra que no dará problemas en el futuro: no volveremos a preocuparnos por fallas en el drenaje. Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco.

Asimismo, refrendó su compromiso con la estrategia “Caminos de Paz”, enfocada en construir espacios donde las familias de Iztacalco puedan caminar con orgullo y tranquilidad.

Lourdes Paz entrega obra de 47 MDP en la Agrícola Pantitlán, Iztacalco (Cortesía)

Lourdes Paz transforma la Agrícola Pantitlán con infraestructura hidráulica y vial

La intervención técnica fue exhaustiva en ambas vialidades para asegurar su durabilidad:

En la Calle 5 se instalaron 572 metros de tubería nueva, 107 descargas y 78 tomas domiciliarias. Además, se colocaron más de 8,200 metros cuadrados de carpeta asfáltica y 710 de banquetas.

Por su parte, la obra de la Calle 6 contempló 927 metros de tubería y 158 descargas, con una pavimentación de 8,769 metros cuadrados y equipamiento urbano que incluye bolardos y huellas táctiles.

Como parte del mejoramiento del entorno, en coordinación con el Gobierno Central, se instalaron 169 luminarias de alta potencia y se realizaron labores de poda en la zona y en la Privada San Pablo.

Finalmente, se destacó la recuperación del espacio público mediante la intervención artística de 450 metros cuadrados de mural bajo el concepto “Camino Escolar de Paz”.

Con este tipo de acciones, la Alcaldía Iztacalco no solo mejora la movilidad y los servicios básicos, sino que dignifica el entorno urbano atendiendo problemáticas que durante años afectaron a la colonia.