Como respuesta directa a las denuncias ciudadanas realizadas en redes sociales, la Alcaldía Iztacalco, en coordinación con la Alcaldía Iztapalapa y el Gobierno de la Ciudad de México, ejecutó un operativo estratégico de recuperación de espacio público en la colonia Zapata Vela.

La intervención se concentró en el cruce de la Avenida Apatlaco y Canal de Río Churubusco, donde brigadas de limpieza retiraron 53 toneladas de residuos acumulados. Esta acción reafirma el compromiso de la administración por rehabilitar el entorno urbano y garantizar espacios dignos para las familias de la demarcación.

Iztacalco transforma el entorno urbano en beneficio de las familias

El despliegue contó con la participación activa de las direcciones de Servicios Urbanos, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana. El personal operativo realizó labores de barrido, retiro de desechos y ordenamiento del espacio, logrando liberar áreas que anteriormente se encontraban obstruidas, devolviéndolas al uso de las y los vecinos.

Más allá de la limpieza, la jornada integró un componente de atención humana. Durante el operativo, se brindó apoyo a cuatro personas en situación de calle, a quienes se les ofrecieron alternativas institucionales y la opción de ser canalizadas a albergues para su resguardo y atención integral.

Operativo interalcaldías: Retiran 53 toneladas de basura en los límites de Iztacalco (Cortesía)

Para garantizar que esta recuperación sea permanente, se estableció una mesa de trabajo para el próximo 10 de marzo en 2026 en las oficinas de la Central de Abasto.

El objetivo es consolidar una estrategia de mantenimiento preventivo que involucre a las autoridades de ambas alcaldías y al Gobierno Central, evitando la reincidencia de focos de contaminación.

En este esfuerzo interinstitucional participaron la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, el DIF capitalino y elementos de la Policía Auxiliar. Iztacalco consolida un modelo de gestión que escucha a la ciudadanía y actúa de manera coordinada para resolver problemáticas urbanas complejas.