La Alcaldía Iztacalco logró duplicar la operatividad de su servicio de autotanques cisterna, incrementando significativamente su capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana. Esta estrategia de fortalecimiento hídrico permitió agilizar la distribución de agua potable en diversas zonas de la demarcación.

Las acciones, coordinadas por la Subdirección de Servicios Hidráulicos, se implementaron con rigor del 17 al 26 de febrero. El objetivo central fue ampliar la cobertura y garantizar que el recurso llegue de manera prioritaria a quienes más lo requieren.

Iztacalco optimiza recursos y cumple con más de 160 servicios de agua

Durante este periodo, la administración realizó más de 160 servicios, logrando poner al corriente las solicitudes que se encontraban pendientes. Este avance administrativo y operativo representa un alivio directo para cientos de familias iztacalquenses.

La operación se sostuvo con solo nueve pipas de la alcaldía: seis con capacidad de 10 mil litros y tres de 20 mil litros. Pese a las limitaciones de combustible, la planeación estratégica permitió cumplir las metas establecidas para el cierre de mes.

Entre las zonas con mayor atención destacan colonias como Granjas México, Bramadero Ramos Millán y Cuchilla Agrícola Oriental. También se priorizaron sectores como Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos de Magdalena Mixihuca, concentrando ahí el grueso de la distribución.

Rehabilitación de la Planta “Ciudad Deportiva 2” agiliza el abasto de agua

El avance fue posible gracias a la rehabilitación de la Planta Potabilizadora “Ciudad Deportiva 2” (Garza). Esta infraestructura ahora permite una carga más ágil y constante de las pipas, optimizando los tiempos de traslado y beneficiando a más de mil habitantes.

Además, la Alcaldía implementó mesas de trabajo permanentes con los operadores de las unidades. Este diálogo fortaleció la organización operativa, reduciendo los tiempos de respuesta y haciendo más eficiente la logística de reparto en el territorio.

Con estas acciones, Iztacalco refrenda su compromiso con el derecho al agua y la atención oportuna. La ciudadanía puede solicitar este servicio gratuito a través del SUAC, el CESAC, o al teléfono de Participación Ciudadana: 55 4535 1183.