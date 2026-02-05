La alcaldesa Lourdes Paz, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Tránsito, encabezó un operativo de chatarrización en distintos puntos de la colonia Agrícola Oriental, que derivó en el retiro de 23 vehículos en estado de abandono.

El objetivo de estas acciones es recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad en la demarcación, ya que los vehículos abandonados representan un riesgo para la seguridad, la salud y la movilidad de vecinas y vecinos.

Con su retiro, se liberan vialidades, se mejora la imagen urbana y se previenen focos de infección y conductas delictivas.

Lourdes Paz refuerza estrategia de prevención con operativos de chatarrización

Como parte de una estrategia coordinada de prevención, de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se realizaron 32 arrastres con grúa asignada a la Subdirección de Prevención del Delito, 143 arrastres con grúa de la SSC, además de retiros diarios de unidades abandonadas.

En ese mismo periodo se llevaron a cabo 12 acciones de chatarrización, se lograron 655 retiros voluntarios por parte de propietarios y se emitieron 1,945 apercibimientos a dueños de vehículos abandonados.

Asimismo, durante octubre, noviembre y diciembre de 2025 se realizaron 421 apercibimientos adicionales, de los cuales 363 derivaron en retiros voluntarios y 58 en retiros mediante operativos de chatarrización.

Iztacalco retira vehículos abandonados en Agrícola Oriental con operativo de chatarrización (Cortesía)

Tan solo en enero de 2026, tras la reciente entrega de grúas, se efectuaron 150 apercibimientos, con un saldo de 110 retiros voluntarios y 40 retiros a través de dispositivos de chatarrización, lo que permitió agilizar la liberación de espacios en la vía pública.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Policía Auxiliar de la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Tránsito, fortaleciendo el trabajo interinstitucional para mantener calles más seguras, ordenadas y libres de riesgos.

Con estos operativos, la Alcaldía Iztacalco refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes y coordinadas, priorizando la atención a reportes vecinales y la recuperación del espacio público, en favor de un entorno más seguro, ordenado y con mejor movilidad para todas y todos.