La alcaldesa Lourdes Paz implementó operativos permanentes, recorridos pie-tierra y patrullajes con perifoneo con el objetivo de fortalecer la seguridad de las familias en Iztacalco.

Estas acciones buscan consolidar la proximidad policial y brindar mayor tranquilidad a la población. Desde el 1º de enero a la fecha, se han realizado 6 mil 500 recorridos preventivos con perifoneo en distintos puntos de la alcaldía.

Lourdes Paz refuerza la seguridad en Iztacalco con recorridos preventivos permanentes

La estrategia también contempla operativos nocturnos que se ejecutan de manera estratégica a las 21:00, 02:00 y 04:30 horas. No obstante, los horarios pueden ajustarse conforme a las solicitudes de vecinas y vecinos, priorizando la atención en los momentos de mayor demanda ciudadana.

Como parte de la política de proximidad social, se han llevado a cabo 14 mil 500 visitas casa por casa y 6 mil 200 visitas a negocios y comercios, fortaleciendo la comunicación directa con la ciudadanía, atendiendo sus inquietudes y consolidando la confianza entre la población y los cuerpos de seguridad.

Lourdes Paz intensifica estrategia de seguridad con recorridos y remisiones en Iztacalco (Cortesía)

Las acciones implementadas han generado resultados concretos: se registran 86 remisiones al Juzgado Cívico por tirar basura en la vía pública y 20 remisiones al Ministerio Público por diversos delitos, derivadas de los dispositivos desplegados en la demarcación.

Los operativos cuentan con la participación coordinada de 80 elementos de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco y 40 policías de sector, distribuidos en los tres sectores operativos: Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán.

Con esta estrategia integral, Lourdes Paz consolida su compromiso con la seguridad en Iztacalco, impulsando acciones de prevención del delito y fortaleciendo el vínculo entre la policía y la comunidad.