La alcaldía Iztacalco dio un paso firme para mejorar la movilidad urbana y la recuperación del espacio público con la incorporación de cuatro nuevas grúas, como parte del programa Movilización Iztacalco, impulsado por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, estrategia orientada a liberar calles, retirar vehículos abandonados y fortalecer el orden vial en la demarcación.

La entrega de las unidades fue encabezada por la alcaldesa, en coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Movilización Iztacalco avanza en el retiro de vehículos abandonados

Con la incorporación de estas grúas a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, la alcaldía amplía su capacidad de respuesta ante problemáticas relacionadas con el uso indebido del espacio público, el estacionamiento irregular y la presencia de vehículos en estado de abandono o chatarrización.

Lourdes Paz refuerza seguridad y tránsito con grúas y retiro de vehículos chatarra (Cortesía)

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, que desde el inicio de la administración ha permitido un fortalecimiento histórico del estado de fuerza de Iztacalco. Entre los avances, sobresale el incremento de policías auxiliares extramuros, que pasaron de 28 a 100 elementos, así como la ampliación del parque vehicular, que creció de ocho a 48 patrullas y de dos a 12 motocicletas.

Iztacalco recupera espacio público y orden vial

Durante su mensaje, Lourdes Paz subrayó que la recuperación de espacios no se limita a parques o áreas verdes, sino que también incluye vialidades. Señaló que los programas de chatarrización han tenido resultados positivos, al contribuir a liberar calles y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Como resultado de estas acciones, informó que cerca de 300 vehículos abandonados ya han sido retirados de la vía pública y adelantó que durante el 2026 se intensificarán los operativos para incrementar esta cifra, con el objetivo de ofrecer a las y los habitantes un entorno más seguro, ordenado y funcional.

Por su parte, el subsecretario de Control de Tránsito, Christian Raymundo Sumaño Salazar, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la correcta aplicación del Reglamento de Tránsito y avanzar en la recuperación del espacio público, siempre con el bienestar ciudadano como eje central.

Las grúas estarán a disposición de los elementos de la Policía Auxiliar de Iztacalco, quienes ya recibieron una capacitación especializada para su operación y trabajarán de manera conjunta con la Policía de Tránsito en la aplicación de sanciones y lineamientos vigentes.

Con Movilización Iztacalco, la alcaldía reafirma su compromiso con una movilidad más ordenada, mayor seguridad vial y calles libres, fortaleciendo acciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población.