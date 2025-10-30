Durante una ceremonia especial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Lotería Nacional (Lotenal) conmemoraron el 70 aniversario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México con la develación del billete del Sorteo Especial No. 305, que celebra siete décadas de colaboración por la justicia social y los derechos laborales.

Al evento asistieron diversos funcionarios como: Marath Bolaños López, secretario del Trabajo, Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, director de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, y la embajadora Aureny Aguirre, representante de la SRE.

Lotería Nacional rinde homenaje a la OIT

Marath Bolaños aseguró que el billete conmemorativo no solo marca una fecha, sino que rinde homenaje a una historia compartida de compromiso con la justicia social y el trabajo decente.

El billete de del homenaje a los 70 años de la OIT en México y ofrece un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series (Cortesía)

Asimismo, subrayó que en los últimos años la OIT ha sido un aliado clave en la transformación del mundo laboral mexicano, brindando asistencia técnica y fortaleciendo las capacidades institucionales.

Mientras que Olivia Salomón resaltó que el billete honra a la OIT como símbolo de cooperación y solidaridad internacional, reafirmando la alianza con México y su compromiso con el Humanismo Mexicano.

“Este billete nos recuerda el valor de la cooperación, especialmente cuando se trata de proteger el trabajo y la dignidad de las personas. Porque solo a través de la justicia y la igualdad podemos” Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional

OIT celebra 70 años de trabajo por la justicia social

El director de la OIT para México y Cuba, señaló que México ha sido parte de la organización desde 1931, y desde 1955 alberga una de sus oficinas más activas en América Latina.

Por su parte, la embajadora Aureny Aguirre, reafirmó el compromiso del país con el multilateralismo inclusivo y los derechos humanos laborales.

¿Cuándo será el sorteo de la OIT?

Con más de 255 años de historia, la Lotería Nacional continúa difundiendo causas sociales a través de sus billetes. En esta ocasión, el Sorteo Especial No. 305 cuenta con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos.

Si no te quieres perder nada del sorteo conmemorativo de la OIT puedes verlo a través del canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, el 31 de octubre a las 20:00 horas.