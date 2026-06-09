La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la presentación del Sorteo Superior No. 2888, dedicado al 70 aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los espacios más representativos del conocimiento, la cultura y la investigación en el país.

La ceremonia se realizó en Ciudad Universitaria, donde autoridades de la UNAM y de Lotería Nacional presentaron el billete conmemorativo que rinde homenaje a este recinto universitario, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007.

Billete de Lotería Nacional reconoce legado de la Biblioteca Central de la UNAM

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la emisión de este billete conmemorativo representa un reconocimiento a la labor universitaria de promover el conocimiento como un bien público, fortalecer la cultura y ampliar las oportunidades de aprendizaje para la sociedad.

Asimismo, señaló que esta colaboración permitirá que una de las imágenes más emblemáticas de la Universidad recorra el país como símbolo de identidad, libertad, justicia social y construcción de un futuro compartido.

Por su parte, Olivia Salomón destacó que durante siete décadas la Biblioteca Central ha preservado una parte fundamental de la memoria intelectual, científica y cultural de México.

También recordó que el inmueble, diseñado por Juan O’Gorman, constituye una de las expresiones más destacadas de la integración entre arquitectura, arte y pensamiento mexicano.

Hoy celebramos mucho más que una biblioteca, celebramos la convicción de que el conocimiento transforma vidas, amplía oportunidades y construye el futuro de las naciones. Olivia Salomón, Titular de la Lotería Nacional.

Agregó que la educación, la ciencia, la innovación y el acceso al conocimiento son elementos fundamentales para reducir desigualdades y generar mayores oportunidades, por lo que la institución decidió sumarse a esta conmemoración con un billete dedicado a un recinto que ha acompañado la formación de generaciones de mexicanas y mexicanos.

Comunidad universitaria participa en homenaje a la Biblioteca Central

La secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, consideró que la presencia de la Biblioteca Central en un billete de Lotería Nacional trasciende el simbolismo, ya que permite que la imagen del recinto llegue a distintos espacios de la vida cotidiana y contribuya a fortalecer la memoria colectiva.

En tanto, la directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, Elsa Margarita Ramírez Leyva, señaló que la develación del billete representa un reconocimiento a un espacio que durante siete décadas ha impulsado el aprendizaje, la investigación, la consulta documental y la difusión cultural para la comunidad universitaria y el público en general.

Por su parte, Verónica Soria Ramírez, subdirectora de Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Central, reconoció el trabajo de las generaciones de usuarios y del personal que han contribuido al desarrollo de este recinto, destacando que cada uno de sus servicios ha sido diseñado para responder a las necesidades de aprendizaje, consulta y convivencia de sus visitantes.

En el evento también participaron Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM; Judith Licea Ayala, pionera del Colegio de Bibliotecología; y Gerardo Zavala Sánchez, coordinador del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras.

La Biblioteca Central de la UNAM aparece en el billete del Sorteo Superior 2888. (Cortesía)

Finalmente, Olivia Salomón informó que el homenaje llegará a todo el país mediante la circulación de 2.4 millones de cachitos. El Sorteo Superior No. 2888 ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, una bolsa repartible superior a 51 millones de pesos y se realizará el próximo 26 de junio de 2026.

Los billetes ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados y en la plataforma digital de Lotería Nacional.