La Lotería Nacional y Panini presentaron los cachitos 11 y 12 del Álbum Conmemorativo Retro de Fútbol, correspondientes al Sorteo Zodiaco Especial No. 1747, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

La colección, integrada por 20 piezas, rescata algunos de los momentos más emblemáticos en la historia de los Mundiales de fútbol. En esta ocasión, los nuevos cachitos rinden homenaje a la era dorada de Brasil en México 1970 y al primer campeonato mundial de Argentina en 1978.

Lotería Nacional revive dos finales históricas de los Mundiales

Los nuevos billetes conmemoran dos de las finales más memorables en la historia del fútbol mundial. El cachito 11 recuerda la contundente victoria de Brasil 4-1 sobre Italia en México 1970, torneo en el que la selección brasileña conquistó su tercer título mundial y consolidó la histórica generación del “Scratch de Oro”.

Por su parte, el cachito 12 celebra el primer campeonato mundial de Argentina, conseguido como anfitrión en 1978 tras vencer 3-1 en la final, triunfo que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino.

Los billetes tienen un costo de 35 pesos y pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país, así como a través de miloteria.mx y la aplicación MiLotería.

Asimismo, Lotería Nacional llamó a los participantes a revisar cada cachito antes de adherirlo al álbum, ya que podría resultar ganador.

El Álbum Retro de Lotería Nacional y Panini puede conseguirse sin costo en expendios autorizados. También está disponible en versión digital a través de miloteria.mx y la App MiLotería.

Todavía estás a tiempo de sumarte a esta colección que revive la historia de los Mundiales de fútbol rumbo a 2026.