La Lotería Nacional rinde homenaje a la historia del fútbol con el Álbum Retro, una colección especial que, junto con 20 billetes conmemorativos, forma parte del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730.

Esta iniciativa busca encender el espíritu mundialista de las y los mexicanos rumbo a la Copa Mundial 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Lotería Nacional rumbo al Mundial 2026: México celebra su historia futbolera

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 se llevará a cabo la noche del domingo 11 de enero de 2026 e incluye el Álbum Retro, así como una colección especial de billetes conmemorativos que rinden homenaje a la historia mundialista de México.

Entre los momentos destacados que inspiran estos diseños se encuentran los Mundiales de 1970 y 1986, el Mundial Femenil de 1971, además de la próxima fiesta futbolística que iniciará en junio de 2026, cuando México volverá a ser sede del máximo evento del fútbol.

La portada del álbum, presentada en diciembre de 2025, rinde homenaje a la tradición milenaria del juego de pelota, mientras que los 20 billetes de la colección celebran la memoria deportiva de esta fiesta internacional del fútbol.

Álbum Retro de Lotería Nacional revive la historia mundialista de México. (Cortesía)

La Lotería Nacional pone a la venta la colección del Álbum Retro mundialista

La colección ya se encuentra disponible en todos los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional en el país. Cada cachito tiene un costo de 35 pesos, y el Álbum Retro se entrega como obsequio al adquirir la serie completa de 20 billetes, con un costo total de 700 pesos.

Además, las y los aficionados podrán coleccionar el álbum digital a través del sitio web y la aplicación MiLotería.mx, donde se registrarán automáticamente las compras realizadas en terminales electrónicas y otros canales en línea. La descarga del álbum digital estará disponible a partir del 12 de enero de 2026.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, con una emisión total de dos millones 400 mil cachitos. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.