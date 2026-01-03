La Lotería Nacional invitó a las y los mexicanos a iniciar el 2026 participando en el sorteo Melate, Revancha y Revanchita, cuya bolsa acumulada alcanza los 619.5 millones de pesos, colocándose dentro del top 10 de los montos históricos más altos registrados en este sorteo electrónico.

El sorteo número 4157 se llevará a cabo el domingo 4 de enero y representa una de las oportunidades más atractivas para quienes buscan convertirse en ganadores de un premio que puede cambiar su vida.

¿Cómo se distribuye la bolsa de Melate, Revancha y Revanchita?

Con una inversión de 30 pesos, las personas participantes pueden acceder a los tres sorteos. El Melate ofrece un premio acumulado de 272.3 millones de pesos con un costo de 15 pesos. Mientras que la Revancha suma 190.4 millones de pesos adicionales por 10 pesos más y la Revanchita cuenta con una bolsa de 156.8 millones de pesos por 5 pesos extra.

En conjunto, estos montos consolidan una de las bolsas más atractivas para comenzar el año con la posibilidad de obtener un premio millonario.

Melate alcanza una de las bolsas acumuladas más altas de su historia (Cortesía)

¿Dónde se compran los cachitos del sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4157?

Las y los interesados pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta autorizados en todo el país, así como a través de la plataforma digital miloteria.mx y la aplicación oficial MiLotería, facilitando la participación desde cualquier lugar.

La Lotería Nacional recordó que entre más se juega, mayores son las oportunidades de ganar, y destacó que estos sorteos acumulados generan gran expectativa entre las y los participantes.