La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció las bandas y cantantes que participarán en los Festivales Futboleros organizados durante el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.

La Selección Mexicana enfrenta a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de Futbol 2026, por lo que la capital habilitó diversos espacios gratuitos para seguir el encuentro.

Entre los artistas confirmados en las distintas alcaldíasdestacan:

Deportivo Xochimilco: Jorge Carmona, la voz de barrio

Parque las Américas: Disco Bahia

Utoía Neyehualco: Alejandra Robles

Paruq elas Américas Los mirandas

Después del México vs Inglaterra, los Festivales Futboleros tendrán música y baile para todas y todos. ¡La fiesta se vive en toda la ciudad! 👇 pic.twitter.com/9GXzQCYC41 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 5, 2026

Festivales gratuitos buscan descentralizar los festejos y reforzar la seguridad

Los Festivales Futboleros operan con acceso gratuito y cobertura territorial en diversas alcaldías, permitiendo que miles de aficionados disfruten los partidos cerca de sus comunidades.

Cada sede transmite los encuentros del Mundial 2026 y complementa la jornada con espectáculos musicales, buscando ofrecer alternativas de convivencia en distintos puntos de la ciudad.

México vs Inglaterra: pronostican lluvias y granizo en CDMX durante el partido (Victoria Valtierra / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Las autoridades capitalinas implementaron un operativo coordinado de seguridad, protección civil y atención médica para resguardar a los asistentes durante las actividades programadas.

La estrategia responde a los festejos posteriores al triunfo de México sobre Ecuador, cuando alrededor de 1.4 millones de personas salieron a celebrar en la capital.

Ante el duelo México vs Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la ciudadanía a disfrutar el encuentro con responsabilidad y evitar conductas que generen riesgos.

Las autoridades también mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los incidentes registrados tras las celebraciones anteriores, mientras continúan reforzando las medidas preventivas en espacios públicos.

Con esta organización, el Gobierno capitalino busca distribuir la afluencia de aficionados, fortalecer la seguridad y convertir los Festivales Futboleros en puntos de reunión familiar durante el Mundial 2026.