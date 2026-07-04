La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia actualmente a 146 mil 158 mujeres de entre 60 y 64 años en Michoacán, quienes reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Durante un encuentro realizado en el municipio de Quiroga con comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que este programa reconoce la contribución de las mujeres mexicanas al cuidado de sus familias y al desarrollo del país.

Leticia Ramírez Amaya destaca alcance de la Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que la Pensión Mujeres Bienestar representa un acto de justicia para las mujeres de México y una forma de reconocer décadas de trabajo y dedicación.

Este programa representa un acto de justicia, nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, impulsando este Programa de Bienestar, brinda un reconocimiento a las mujeres que como ustedes han contribuido con sacrificio, con alegría y con amor a la construcción de este país. Leticia Ramírez Amaya secretaria de Bienestar

Asimismo, señaló que el programa atiende una deuda histórica con las mujeres mexicanas y busca garantizar mejores condiciones de bienestar para este sector de la población.

Ante mujeres p’urhépechas, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que el Gobierno de México trabaja para garantizar que todas las mujeres de entre 60 y 64 años tengan acceso a la Pensión Mujeres Bienestar.

Además, recordó que al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporarán automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales programas sociales del Gobierno Federal.

Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 146 mil mujeres en Michoacán con apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. (cortesía)

Programas de Bienestar fortalecen apoyo social en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que, además de la Pensión Mujeres Bienestar, el Gobierno de México impulsa otros programas sociales enfocados en mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población.

Entre ellos mencionó los programas para personas adultas mayores, personas con discapacidad, Salud Casa por Casa, Sembrando Vida, la Beca Rita Cetina para educación básica, la Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato, la beca Gertrudis Bocanegra para universitarios, Créditos a la Palabra para mujeres y los Centros LIBRE.

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer el bienestar social y ampliar el acceso a apoyos para las familias mexicanas.