Decenas de aficionados ingleses son testigos del buen ambiente mundialista con seguridad en la Ciudad de México (CDMX) por el partido México vs Inglaterra.

La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) compartió momentos con los aficionados de Inglaterra, quienes reconocieron la labor de las autoridades previo al partido por los 8vos de final del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Ingleses disfrutan ambiente mundialista con seguridad por el México vs Inglaterra (SSC CDMX)

Ingleses destacan seguridad en CDMX por el partido México vs Inglaterra

En el marco del crucial enfrentamiento de 8vos de final del Mundial 2026, aficionados de Inglaterra han expresado su plena confianza en las medidas de seguridad desplegadas en la CDMX.

Diversos ingleses reconocieron que la interacción con aficionados mexicanos se ha desarrollado con civilidad y espíritu deportivo en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Aunque señalan ser superados en número por la marea verde, los ingleses aseguran sentirse protegidos en todo momento, incluso mientras aguardan el resultado bajo la lluvia capitalina.

“Me siento muy seguro, siento que no pasaría nada”. aficionado de Inglaterra

Ingleses disfrutan ambiente mundialista con seguridad por el México vs Inglaterra (SSC CDMX)

Y es que para garantizar el orden, las autoridades activaron el operativo “Apoyo Mundialista”, el cual movilizó a más de 17 mil elementos de la propia SSC CDMX.

De este contingente, 7 mil 500 uniformados se concentraron específicamente en las inmediaciones del Estadio Banorte y la zona de la “Última Milla” para agilizar los accesos y brindar asistencia a los aficionados.

Por ello, aficionados ingleses resaltaron la cordialidad y protección de las autoridades de CDMX, permitiéndoles así vivir una grata experiencia al visitar México y al imponente Estadio Banorte.