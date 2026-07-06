Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reportan lleno total del Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino por lo que piden a los ciudadanos acudir a otros espacios del Centro Histórico para ver el encuentro de México vs Inglaterra.

El domingo 5 de junio se vive un ambiente de celebración por el partido de México vs Inglaterra, por lo que ciudadanos se reunieron en diversos puntos de la CDMX para presenciar el partido.

Cerca de las 5:37 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitó a los ciudadanos a acudir a otros puntos de la CDMX, ya que las zonas del Zócalo y Ángel de la Independencia había llegado a su cupo máximo.

El Ángel de la Independencia y el Zócalo están llenos previo al México vs Inglaterra

Minutos antes de que iniciara el partido de México vs Inglaterra, autoridades capitalinas confirmaron que el Zócalo y el Ángel de la independencia había llegado a su cupo total.

El Ángel de la Independencia tiene un cupo máximo de 25 mil personas, mientras que el aforo máximo del Zócalo de la CDMX es de 55 mil personas.

#SeguridadMundial | Ante la alta afluencia de aficionados en en #ÁngelDeLaIndependencia, se recomienda a las personas dirigirse a las #PantallasAlternas ubicadas en otros puntos de Paseo a la #Reforma o al Monumento a la #Revolución, donde podrán seguir la transmisión del… pic.twitter.com/WrDTvZ9pl1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

El partido de México vs Inglaterra se puede ver en estos puntos de la CDMX:

Monumento a la Revolución

Eje Central Lázaro Cárdenas

Alameda Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Pantallas en 20 de noviembre, Pino Suárez y Palma

Autoridades de la CDMX realizaron un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que más personas ingresaran al Zócalo y Ángel de la Independencia con el fin de evitar aglomeraciones que provoquen accidentes.

La #SSC informa:



Ante la alta afluencia de aficionados nacionales y extranjeros en el #FanFest del #Zócalo capitalino, se recomienda a las personas asistentes dirigirse a las pantallas alternas instaladas en el perímetro del #CentroHistórico o al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/nwnmGb20c1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

Clara Brugada pide evitar el Ángel de la Independencia después del partido

La jefa de gobierno Clara Brugada pidió a los ciudadanos evitar el Ángel de la Independencia después del partido de México vs Inglaterra.

Clara Brugada compartió un video para compartir que hay despliegues de seguridad en la CDMX para evitar eventos violentos o que pongan en riesgo la vida de quienes acuden a los diversos puntos del Fan Fest.

“Tenemos a más de 14 mil servidoras y servidores que están a lo largo y ancho del espacio público en los lugares donde sabemos que habrá celebraciones” Clara Brugada, jefa de gobierno

Por último, Clara Brugada pidió a los ciudadanos a celebrar o concentrarse en otros puntos de la CDMX y municipios del Edomex.