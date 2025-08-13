Hoy miércoles 13 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) volverá a contar con un pronóstico del clima de lluvias; aquí te decimos a qué hora va a llover en la capital del país.

Desde el 11 agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que la tormenta del último domingo ha sido de la lluvia más fuerte en el centro de la ciudad desde 1952.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy miércoles 13 de agosto existe probabilidad de chubascos y lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en la CDMX que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvias en CDMX hoy 13 de agosto (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué hora va a llover hoy 13 de agosto en CDMX?

En el marco del clima de lluvias que se espera en la CDMX, Meteored, un sitio especializado en la materia, dio a conocer la hora a la que va a llover en la capital del país hoy 13 de agosto.

De acuerdo con el sitio que presume más de 20 años de experiencia en meteorología, clima y previsión, durante la tarde de hoy miércoles se espera una tormenta en la CDMX.

Este clima se contempla en la capital a partir entre las 14:00 y las 17:00 horas; posteriormente, entre las las 20:00 y las 23:00 horas, Meteored señala un clima de lluvia moderada y débil.

SMN advierte sobre lluvias fuertes para CDMX y Estado de México al menos hasta el viernes

El 11 de agosto, el SMN alertó a la ciudadanía de la CDMX y el Estado de México debido a que se esperan fuertes lluvias al menos hasta el viernes 15 de agosto, luego del diluvio que comenzó desde el domingo.

Mediante un video publicado en redes sociales, el SMN explicó que este clima, que podría provocar inundaciones en diversos puntos, cuenta con un 80% de probabilidades de presentarse por medio de tormentas con granizo.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó el mismo día que el clima de lluvia en la CDMX no mejorará en agosto y septiembre, ya que se esperan precipitaciones más fuertes.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte que generalmente es agosto y septiembre, y creo que es peor septiembre que agosto”. Clara Brugada

Además, recordó que la Alerta Púrpura que se activó el domingo 10 de agosto, debido a la tormenta o lluvia de 85 mm en la CDMX, es el máximo aviso de precaución con el que cuentan las autoridades capitalinas.