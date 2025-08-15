Hoy viernes 15 de agosto, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con un pronóstico de lluvia que persiste desde hace varios días; aquí te decimos a qué hora va a llover en la capital del país.

Desde ayer jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llamó a tomar precauciones en la CDMX ante la espera de lluvias que podrían generar inundaciones en distintos puntos.

En ese marco, hoy 15 de agosto, el SMN indicó que pese a que la CDMX espera un ambiente cálido por la tarde, también existe probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias en CDMX: ¿A qué hora va a llover hoy 15 de agosto?

Además del pronóstico de lluvias en la CDMX que proporcionó el SMN, Meteored, un sitio especializado en materia del clima, señaló a qué hora va a llover en la capital del país, hoy viernes 15 de agosto.

De acuerdo con el sitio que presume más de 20 años de experiencia en meteorología, clima y previsión, desde las 11:00 de la mañana se espera un pronóstico de lluvia débil.

Más tarde, a partir entre las 14:00 y las 17:00 horas, Meteored indicó que se espera una tormenta en la CDMX, la cual podría estar activa hasta las 20:00 horas, momento en el que este clima volvería reducirse a lluvia débil.

Lluvia en CDMX; “viene lo más fuerte en agosto y septiembre”, advierte Clara Brugada

El 11 de agosto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que el clima de lluvia en la CDMX no mejorará en agosto y septiembre, ya que se esperan precipitaciones más aún más fuertes.

“Vamos a la mitad de la temporada y viene lo más fuerte que generalmente es agosto y septiembre, y creo que es peor septiembre que agosto”. Clara Brugada

En conferencia de prensa, el anuncio de la mandataria capitalina se dio luego de explicar que la tormenta del domingo 10 de agosto, ha sido de la lluvia más fuerte en el centro de la CDMX desde 1952.

Además, recordó que la Alerta Púrpura que se activó el domingo, es el máximo aviso de precaución con el que cuentan las autoridades capitalinas.