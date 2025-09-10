Durante la madrugada de hoy 10 de septiembre se registraron fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX) que provocó graves inundaciones en la alcaldía Tlalpan.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada y mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan.

También activó la alerta roja por fuertes lluvias para las alcaldías Magdalena Contreras y Tláhuac para la madrugada y mañana de este miércoles.

En tanto, actualizó la alerta a naranja en Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco y alerta amarilla en Álvaro Obregón, Milpa Alta y Cuajimalpa.

Lluvias CDMX: Se registran inundaciones de casi 2 metros en alcaldía Tlalpan

Las fuertes lluvias de la madrugada de este 10 de septiembre en la alcaldía Tlalpan, CDMX, ocasionaron, de acuerdo con reportes ciudadanos, inundaciones de cerca a 2 metros de profundidad.

Uno de los puntos afectados con inundaciones es la calle Tekit entre Tenosique y Homun, en la colonia Héroes de Padierna.

“No deja salir a trabajar ni a la escuela aparte de las afectaciones materiales de cada lluvia”, comentó uno de los usuarios.

Otros puntos afectados por inundaciones en Tlalpan son:

Calzada de Tlalpan esquina con Hermenegildo Galeana, colonia Tlalpan Centro

Av Insurgentes Sur esquina Las Flores, colonia La Fama

Av Insurgentes Sur, colonia La Fama

Anillo Periférico esquina Gran Sur, colonia Villa Olímpica

calle Periférico esquina Renato Leduc, colonia Huipulco

calle Unión y Línea Uno, colonia Rincon del Pedregal

Calzada de Tlalpan esquina Av Acueducto, colonia San Lorenzo Huipulco

en calle Picacho Ajusco esquina Periférico, colonia Fuentes del Pedregal

en calle Xóchitl, colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección

calle 1ra Poniente esquina 2da Norte, colonia Isidro Fabela

Las Brujas esquina Liorna, colonia Acoxpa

El Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó que trabaja en todos los puntos mencionados para realizar el desalojo de agua.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina alertó de un encharcamiento en la carretera Picacho-Ajusco y Anillo Periférico, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel.

Inundaciones en Tlalpan, CDMX, por fuertes lluvias (@xrulo/X)

Lluvias CDMX: Tren Ligero implementa servicio provisional por inundaciones en Tlalpan

Por inundación en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios, Servicios de Transportes Eléctricos CDMX informó que el Tren Ligero implementa servicio provisional con apoyo de unidades de la RTP en los tramos:

de Tasqueña a Las Torres

de Las Torres a Estadio Azteca