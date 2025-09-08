Este lunes 8 de septiembre amaneció nublado y se esperan lluvias por la noche a partir de las 19:00 horas, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las lluvias se van a mantener hasta la 1:00 de la mañana del martes 9 de septiembre y las zona afectadas serán principalmente en el poniente y centro de la CDMX.

El pronóstico, como el de los días pasados se considera de tiempo severo con lluvias fuertes.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente lunes!



Hoy tendremos ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes y chubascos 🌧️ acompañados de actividad eléctrica🌩️ y posible caída de granizo☔️.



Pueden presentarse vientos con

Las lluvias de este día que iniciarán a las 19:00 horas podrían presentar actividad eléctrica, caída de granizo y vientos del norte con rachas de hasta 45 kilómetro por horas.

El sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil señaló que el cielo estará de nublado a medio nublado con ambiente caluroso, sobre todo después del medio día.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 8 de septiembre? Mañana sin lluvia pero esta ocurrirá por la noche

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apuntó que habrán bancos de niebla por la mañana que podrían reducir la visibilidad en zonas urbanas y tramos carreteros.

No obstante, detalló que se van a disipar de manera gradual durante el día de este 8 de septiembre.

También coincidió que el clima generalizado de este día será de nublado a nublado con bruma y un ambiente de fresco a templado.

La Conagua señaló que no habrá lluvia por la mañana en la CDMX como ha ocurrido en días pasados en los que amaneció lloviendo.

Su pronóstico coincidió con el de la SGIRPC que señala lloverá por la noche y no durante el día.