El Director General del Grupo Aeroportuario Marina, Almirante Juan José Padilla Olmos, presentó los avances del programa de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Este proyecto estratégico busca consolidar una infraestructura de clase mundial ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026.

Ante líderes de la industria y organizaciones empresariales, se destacó que la transformación de ambas terminales será visible en los próximos dos meses. La meta es ofrecer una experiencia eficiente y segura para los más de 46 millones de pasajeros que transitan anualmente por la capital.

Tecnología de vanguardia: El nuevo rostro del AICM para el Mundial 2026

El Almirante Padilla Olmos señaló que la prioridad es la incorporación de tecnología para optimizar el Sistema Aeroportuario. Entre los avances más significativos destaca la ampliación de 12 a 40 filtros migratorios autónomos, lo que agilizará drásticamente el flujo de viajeros internacionales.

Asimismo, la renovación incluye la sustitución total de las bandas de reclamo de equipaje y la construcción de un nuevo estacionamiento de seis niveles. Estas obras, junto con la creación de siete áreas médicas, garantizan una atención logística y de salud de primer nivel para los usuarios.

Como parte del fortalecimiento a la seguridad, se han instalado 3,240 cámaras con inteligencia artificial. Este sistema de videovigilancia robustece los protocolos operativos y brinda mayor confianza a los millones de pasajeros nacionales e internacionales que visitan el país.

El proyecto también contempla el mantenimiento de áreas verdes en la zona operacional para mitigar riesgos por lluvias e inundaciones. Con material audiovisual, se demostró que el AICM estará completamente renovado antes de que México se convierta en el centro de la atención global por el Mundial 2026.

Finalmente, el Grupo Aeroportuario Marina reafirmó su compromiso de consolidar un aeropuerto competitivo y moderno. La transformación no solo responde al crecimiento de la movilidad aérea, sino que proyecta una imagen renovada de México como un destino de excelencia y vanguardia.