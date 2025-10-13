Luego de haber sido arrestado y llevado el Reclusorio Oriente, Lex Ashton de 19 años de edad, no podrá salir de prisión tras el asesinato en el CCH Sur.

El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lex Ashton tendrá una segunda audiencia el 16 de octubre, pero no podrá dejar el Reclusorio Oriente de la CDMX.

Lex Ashton obtiene prisión preventiva por asesinato en el CCH Sur

Lex Ashton fue dado de alta el Hospital General Regional 2 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 10 de octubre tras la lesiones del ataque que perpetuó 22 de septiembre, pero enseguida fue aprehendido.

Tras su traslado al Reclusorio Oriente por haber asesinado a un alumno del CCH Oriente y haber lesionado a un trabajador del plantel, autoridades no lo pondrán en libertad.

Pese a que Lex Ashton aún es visto ante la Ley en México como presunto culpable, el alumno de la UNAM no podrá vivir su proceso en libertad condicional sino en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

El 11 de octubre, un juez ordenó que a Lex Ashton prisión preventiva, señalando que su segunda audiencia se vivirá el 16 de octubre, debido a que su representante legal pidió más tiempo para preparar la defensa.

Lex Ashton (Especial)

El hecho de prisión preventiva fue dado en la sala de juicios orales del Poder Judicial de la CDMX, siendo que Lex Ashton es acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Abogado de Lex Ashton, asesino del CCH Sur, argumenta que está “fuera de la realidad”

Lex Ashton, el señalado asesino del CCH Sur inspirado por la cultura incel, está “fuera de la realidad” según narró David Retes, su abogado.

El representante legal de Lex Ashton apuntó a que el estudiante de la UNAM tiene “eventos psicóticos”, de modo que estos pudieron inspirar el asesinato en el CCH Sur.