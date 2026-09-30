El miércoles 30 de septiembre se llevaría a cabo la audiencia intermedia de Lex Ahston, estudiante del CCH Sur acusado por el homicidio de un compañero y de tentativa de homicidio de un trabajador.

Sin embargo, la sesión se aplazó para el próximo 22 de octubre debido a que el acusado no pudo presentarse a la audiencia tras ser hospitalizado por una emergencia médica.

Cabe destacar que por el ataque que cometió Lex Ahston en septiembre del 2025 en el CCH Sur, el proceso penal en su contra busca determinar la pena que se la impondrá.

Lex Ashton (Especial)

Aplazan audiencia de Lex Ahston por emergencia médica

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton Cañedo López, estudiante del CCH Sur de la UNAM, atacó con una arma blanca otro estudiante de nombre Jesús Israel, quien murió debido a la agresión.

En seguimiento al caso en el que el agresor también hirió a un trabajador administrativo, las autoridades judiciales programaron para el 30 de septiembre de 2026 la audiencia intermedia.

No obstante, los trabajos se aplazaron para el 22 de octubre debido a que Lex Ashton no se presentó tras sufrir una emergencia médica por la que se indica, tuvo que ser hospitalizado.

Lex Ashton (Michelle rojas)

Sobre lo ocurrido, el abogado del imputado, David Retes, declaró que esperaron por más de 45 minutos la llegada de su cliente, pero este no acudió, motivo por el que se difirió la audiencia.

Cuestionado sobre la ausencia de Lex Ashston, el abogado sostuvo que fue por una emergencia médica de la que no dio detalles, pero que trasciende, se trata de un padecimiento renal.

Proceso penal determinará condena contra Lex Ashton

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) mantiene la imputación penal contra el procesado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

De ser hallado culpable en el juicio oral, Lex Ashton podría enfrentar una pena acumulada que alcanzaría hasta los 70 años de prisión de acuerdo con lo que se establece en el Código Penal capitalino.

Actualmente el acusado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, mientras la defensa y la fiscalía concluyen la etapa de desahogo de pruebas.

Asimismo la autoridad judicial evalúa peritajes en materia psiquiátrica solicitados por la defensa, lo que va a determinar si el procesado es declarado imputable o si se modifica su vía jurídica.