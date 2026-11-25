Legisladores de Morena en la Ciudad de México señalaron a tres presuntos trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc de participar en las agresiones registradas el viernes pasado en el Congreso capitalino.

La coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo, la vicecoordinadora, Brenda Fabiola Ruiz, y el vocero, Ángel Tamariz, presentaron videos y señalaron que las personas identificadas habrían intervenido en los enfrentamientos.

Los legisladores reprobaron los hechos de violencia y acusaron a la alcaldesa de Cuauhtémoc de promover un supuesto autosabotaje para evitar rendir cuentas sobre el presupuesto de más de 4 mil millones de pesos que recibe la demarcación, así como responder a las acusaciones relacionadas con una presunta red de extorsionadores.

Morena identifica a tres presuntos trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc

Durante una conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Morena presentó un video en orden cronológico en el que identificó a José Javier Gómez, conocido como “El Jave”; Edwin Morales, “El Lápiz”, y Carlos Morales, “El Quequi”, como trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los legisladores, las tres personas estuvieron presentes y presuntamente organizaron las agresiones del viernes anterior mediante el uso de cubrebocas. También señalaron que Edwin Morales y Carlos Morales aparecen en la página de Transparencia Presupuestaria como auxiliares de Servicios de la demarcación.

En el caso de José Javier Gómez, la bancada indicó que ocupa el cargo de jefe de Oficina de Mercados y Vía Pública de la alcaldía. Los señalamientos fueron presentados por Morena como parte de su explicación sobre los hechos ocurridos en el Congreso capitalino.

Morena anuncia denuncias por lesiones y discriminación ante autoridades de CDMX

La coordinadora parlamentaria, Xóchitl Bravo, informó que Morena brindará acompañamiento a las víctimas para presentar denuncias contra los presuntos responsables, tanto ante la Contraloría como por la vía penal, por posibles delitos de discriminación y lesiones.

También anunció que acudirán al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), a la Comisión de Derechos Humanos capitalina y al Instituto Electoral, debido a los señalamientos sobre la estigmatización de la comunidad trans durante una conferencia de prensa ofrecida por la alcaldesa en la sede del PAN.

La bancada agregó que apoyará a las personas afectadas para denunciar a quienes presuntamente se burlaron de ellas durante los hechos, incluida una servidora pública que, según los legisladores, grabó las agresiones mientras se reía.

Bravo cuestionó que las causas sociales sean utilizadas como argumento en determinadas circunstancias y que, en otras, las personas que las representan enfrenten actos de represión. Asimismo, sostuvo que los hechos de violencia habrían servido como una excusa para evitar la rendición de cuentas ante los habitantes de Cuauhtémoc.

Por su parte, Ángel Tamariz insistió en que los señalamientos deben investigarse y vinculó el conflicto con la exigencia de explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos de la alcaldía y las acusaciones de una presunta red de extorsionadores.