La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la tarde del jueves 7 de mayo de 2026 con legisladores de Morena al interior de Palacio Nacional.

Tras más de una hora de reunión, Sheinbaum publicó una foto con los legisladores de Morena y aliados, agradeciéndoles su disposición de mantener la unidad.

Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al final de su mensaje, Sheinbaum hizo un llamado a preservar la autodeterminación del país con la frase: “¡Que viva la soberanía nacional!”.

Sheinbaum se reúne con legisladores de Morena y agradece unidad en Palacio Nacional (Redes Sociales)

Defensa de la soberanía y llamado a la unidad; el mensaje de Claudia Sheinbaum

Previo a la reunión con Sheinbaum, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, había adelantado que el mensaje se centraría en dos temas clave:

Defensa de la soberanía mexicana

Llamado a la unidad de Morena y del pueblo de México

Por su parte, el senador Ignacio Mier detalló que el mensaje de Sheinbaum se enfocó en cerrar filas con la Cuarta Transformación: “que debemos estar unidos, esa fue la cuestión”, dijo.

En ese sentido, agregó que la defensa de la soberanía, democracia, libertad e igualdad entre los mexicanos, fueron expuestas como metas que se alcanzan si el partido y sus aliados permanecen unidos.

Sheinbaum se reúne con legisladores de Morena y agradece unidad en Palacio Nacional (Redes Sociales)

Sheinbaum pidió no pelear por candidaturas en 2027

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña declaró ante medios que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantenerse unidos rumbo a las elecciones 2027.

“Lo dijo muy claramente ‘no importa quién sea candidato’, lo importante es la unidad con el pueblo y la soberanía”, comentó Noroña, añadiendo que Sheinbaum pidió a militantes respetar las encuestas.