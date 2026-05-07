Sheinbaum se reúne con legisladores de Morena y agradece unidad en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la tarde del jueves 7 de mayo de 2026 con legisladores de Morena al interior de Palacio Nacional.
Tras más de una hora de reunión, Sheinbaum publicó una foto con los legisladores de Morena y aliados, agradeciéndoles su disposición de mantener la unidad.
Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformaciónClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Al final de su mensaje, Sheinbaum hizo un llamado a preservar la autodeterminación del país con la frase: “¡Que viva la soberanía nacional!”.
Defensa de la soberanía y llamado a la unidad; el mensaje de Claudia Sheinbaum
Previo a la reunión con Sheinbaum, la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, había adelantado que el mensaje se centraría en dos temas clave:
- Defensa de la soberanía mexicana
- Llamado a la unidad de Morena y del pueblo de México
Por su parte, el senador Ignacio Mier detalló que el mensaje de Sheinbaum se enfocó en cerrar filas con la Cuarta Transformación: “que debemos estar unidos, esa fue la cuestión”, dijo.
En ese sentido, agregó que la defensa de la soberanía, democracia, libertad e igualdad entre los mexicanos, fueron expuestas como metas que se alcanzan si el partido y sus aliados permanecen unidos.
Sheinbaum pidió no pelear por candidaturas en 2027
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña declaró ante medios que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantenerse unidos rumbo a las elecciones 2027.
“Lo dijo muy claramente ‘no importa quién sea candidato’, lo importante es la unidad con el pueblo y la soberanía”, comentó Noroña, añadiendo que Sheinbaum pidió a militantes respetar las encuestas.